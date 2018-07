Varejão anota 18 pontos e Cavaliers superam o Grizzlies por 105 a 91

O Cleveland Cavaliers impôs a segunda derrota seguida ao Memphis Grizzlies na rodada de domingo da NBA. Em casa, a equipe contou com boa atuação do brasileiro Anderson Varejão para despachar o desfalcado adversário, que estava sem os lesionados Zach Randolph e Tony Allen, por 105 a 91.

Varejão anotou 18 pontos e pegou sete rebotes nos 27 minutos em que esteve em quadra, atrás apenas de LeBron James, cestinha da noite com 25 pontos, além de 11 assistências, e Dion Waiters, autor de 21 pontos. Kyrie Irving também se destacou, com 17 pontos e 12 assistências. Pelos Grizzlies, o melhor em quadra foi o pivô Marc Gasol, com 23 pontos e 11 rebotes.

Esta foi a 16ª vitória em 26 jogos dos Cavaliers, na quinta posição da Conferência Leste, enquanto os Grizzlies acumulam 21 triunfos em 27 partidas. A equipe caiu para terceiro no Oeste, agora atrás também do Portland Trail Blazers.

Quem perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para os playoffs foi o Oklahoma City Thunder. Novamente sem o lesionado Kevin Durant, a equipe não resistiu ao forte jogo de garrafão do New Orleans Pelicans e caiu por 101 a 99, fora de casa. Melhor para os anfitriões, que estão na oitava posição e hoje estariam garantidos na pós-temporada.

Mais uma vez o destaque ficou por conta do pivô Anthony Davis, que vem se firmando como um dos grandes nomes da temporada. Foram 38 pontos e 12 rebotes para ele, que foi auxiliado pelos 11 pontos e 15 assistências do armador Jrue Holiday. Pelo Thunder, o cestinha foi Russell Westbrook, que marcou 29 pontos mas perdeu a chance da virada com o erro em um arremesso para três no estouro do cronômetro.

Bem mais abaixo no Oeste está o Los Angeles Lakers, que perdeu mais uma, a 19ª em 27 partidas, desta vez para o Sacramento Kings fora de casa. Os anfitriões se aproveitaram da fragilidade do rival para fazer 108 a 101, graças aos 29 pontos e 14 rebotes de DeMarcus Cousins. Kobe Bryant até anotou 25 pontos, mas não foi o suficiente.

No Leste, o Washington Wizards caiu para a terceira posição ao perder para o Phoenix Suns mesmo atuando em casa, por 104 a 92. Nenê teve uma atuação bastante discreta e anotou somente dois pontos e cinco rebotes nos 21 minutos em que atuou. Bem diferente de Eric Bledsoe, que levou o time do Arizona ao triunfo com 17 pontos e nove rebotes.

A liderança da conferência segue tranquila na mão do Toronto Raptors, que despachou o combalido New York Knicks por 118 a 108, em casa. Kyle Lowry marcou 22 pontos na 22ª vitória em 28 partidas dos canadenses. Do outro lado, Carmelo Anthony deixou a quadra com 28, mas não foi suficiente para os nova-iorquinos, que seguem como uma das piores equipes da temporada.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Toronto Raptors 118 x 108 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 105 x 91 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 108 x 101 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 110 x 105 Detroit Pistons

Miami Heat 100 x 84 Boston Celtics

Orlando Magic 88 x 96 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 92 x 104 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 96 x 100 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 99 x 101 New Orleans Pelicans

Veja os jogos da NBA nesta segunda-feira:

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Sacramento Kings