Varejão bate própria marca, mas Cleveland Cavaliers cai na NBA

NOVA YORK - O brasileiro Anderson Varejão vive sua melhor temporada na NBA neste início de campeonato e deu provas disso na última terça-feira, ao quebrar seu recorde de pontos em nove temporadas na liga, com 35, e ainda pegar 18 rebotes. A grande atuação do pivô, no entanto, não foi suficiente para dar a vitória para o Cleveland Cavaliers, que caiu diante do Brooklyn Nets por 114 a 101, fora de casa.

Foi a quarta derrota consecutiva, e a sexta na temporada, do Cavaliers, que, além de Varejão, contou com uma grande atuação do armador Kyrie Irving, com 34 pontos e oito assistências. Do lado vencedor, Deron Williams foi o principal destaque, com 26 pontos e 10 assistências, enquanto Joe Johnson terminou com 25 pontos.

Outro brasileiro que também pôde comemorar uma boa atuação foi Tiago Splitter. O pivô foi titular na vitória suada do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Lakers, por 84 a 82, mesmo fora de casa, e em pouco mais de 29 minutos em quadra anotou nove pontos e nove rebotes.

Tony Parker (19 pontos) e Tim Duncan (18) foram os destaques do Spurs, mas quem definiu a vitória foi o ala Danny Green. Ele acertou a bola de três decisiva que virou o placar a nove segundos do fim. Pau Gasol (10 pontos e 10 rebotes) ainda teve a chance da virada em outra bola de três, mas acertou o aro. O cestinha do jogo foi Kobe Bryant, com 28 pontos.

Ainda na última terça-feira, o New York Knicks venceu sua quinta partida na temporada e se manteve invicto, na primeira colocação da Conferência Leste. A vítima desta vez foi o Orlando Magic, que, mesmo atuando em casa, não resistiu à superioridade do adversário e caiu por 99 a 89.

Apesar do placar, a vitória só foi definida no último período, no qual o Knicks entrou vencendo apenas por um ponto. Carmelo Anthony foi novamente o destaque dos nova-iorquinos, com 25 pontos e oito rebotes, mas teve o auxílio de J.R. Smith e Raymond Felton, com 21 pontos cada. Pelo Magic, J.J. Redick, com 18 pontos, foi o maior pontuador.

Confira os resultados da NBA na última terça-feira:

Charlotte Bobcats 92 x 76 Washington Wizards

Orlando Magic 89 x 99 New York Knicks

Indiana Pacers 72 x 74 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 114 x 101 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 86 x 103 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 82 x 84 San Antonio Spurs

Veja os jogos desta quarta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Houston Rockets x New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Charlotte Bobcats

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Miami Heat

Golden State Warriors x Atlanta Hawks