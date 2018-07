Varejão brilha, e Cleveland Cavaliers supera o Denver Nuggets na NBA

CLEVELAND - Com belo desempenho de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu o Denver Nuggets por 98 a 88, em casa, na rodada desta quarta-feira da NBA. O pivô brasileiro, que começa a resgatar o seu melhor basquete após se recuperar de lesão que o deixou afastado das quadras, entrou na sua equipe no decorrer do duelo e conseguiu um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes.

Desta forma, Varejão foi um dos principais destaques do time que ainda teve Tristan Thompson contabilizando dois dígitos em dois fundamentos ao anotar 17 pontos e 21 rebotes. Kyrie Irving, por sua vez, foi o cestinha do jogo pelo Cavaliers ao fazer 23 pontos.

Com 15 pontos e 11 rebotes, J.J. Hickson foi o principal destaque do Nuggets, que agora passou a contabilizar 11 vitórias e sete derrotas na sexta posição do Conferência Oeste. Já a franquia de Cleveland está apenas no 12º lugar da Conferência Leste, com seis triunfos em 18 confrontos disputados.

Já o Indiana Pacers abriu um pouco mais de vantagem sobre o Miami Heat na liderança da Conferência Leste ao derrotar o Utah Jazz por 95 a 86, fora de casa, na rodada desta quarta. Agora a equipe tem 17 vitórias e duas derrotas, contra 14 triunfos e quatro revezes dos atuais bicampeões da NBA. O resultado também manteve o Jazz na lanterna do Oeste, no qual amarga 16 derrotas em 20 partidas. Paul George, com 19 pontos, foi o cestinha do Pacers neste duelo.

Outro líder que venceu nesta rodada de quarta foi o Portland Trail Blazers, que aproveitou o fato de atuar em casa para superar o Oklahoma City Thunder por 111 a 104. Com isso, passou a contabilizar 16 triunfos em 19 jogos na ponta da Conferência Oeste, na qual o Thunder é o terceiro colocado, agora com quatro derrotas em 17 jogos. Nem os 33 pontos do astro Kevin Durant foram suficientes para salvar a equipe de Oklahoma, que viu LaMarcus Aldridge brilhar de forma intensa pelo Blazers, com um "double-double" de 38 pontos e 13 rebotes.

RECORDE

Em outro duelo desta rodada de quarta, o Atlanta Hawks derrotou o Los Angeles Clippers por 107 a 97, também em casa, na partida que ficou marcada pelo recorde obtido pelo ala Kyle Korver. O jogador do Hawks, autor de 23 pontos, acumulou a sua 89ª partida seguida convertendo ao menos uma bola da linha dos três pontos. Assim, ele igualou o mesmo feito ostentado pelo armador Dana Barros, que atingiu a mesma sequência de partidas acertando ao menos um chute de longa distância com as camisas de Detroit Pistons e Philadelphia 76ers, entre 23 de dezembro de 1994 e 10 de janeiro de 1996.

Korver foi o segundo maior cestinha do Hawks diante do Clippers, ficando atrás apenas de Paul Millsap, que marcou 25 pontos e foi decisivo para levar o time à 10ª vitória em 20 jogos, desempenho que garantiu a equipe na quinta posição da Conferência Leste. Já o Clippers está na quarta posição no Oeste, com 12 triunfos em 19 confrontos.

JOGO ADIADO

O jogo entre Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs, que aconteceria na rodada desta quarta-feira na Cidade do México, acabou sendo adiado. O ginásio que abrigaria o duelo sofreu com falta de energia e depois um curto-circuito em um transformador deixou o local cheio de fumaça, minutos antes do início do jogo. Por causa do problema, a Mexico City Arena precisou se evacuada e a partida acabou adiada pela NBA, que ainda definirá uma nova data para o embate. O certo é que o jogo envolvendo o Spurs, atual vice-campeão da NBA e vice-líder da Conferência Oeste, será em Minnesota.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 98 x 88 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 107 x 97 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 88 x 97 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 98 x 105 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 97 x 100 Dallas Mavericks

Utah Jazz 86 x 95 Indiana Pacers

Portland Trail Blazers 111 x 104 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta quinta-feira:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Miami Heat