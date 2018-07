Varejão brilha e encerra jejum de dez jogos do Cleveland

Com 23 pontos e 14 assistências, Mo Williams foi o outro destaque do Cavaliers, que agora está com oito vitórias e 19 derrotas. Já o Knicks sofreu a terceira derrota seguida. Amare Stoudemire e Raymond Fel, com 23 pontos, foram os cestinhas da equipe na partida.

O San Antonio Spurs conseguiu a oitava vitória seguida ao superar o Memphis Grizzlies por 112 a 106 em duelo decidido apenas na prorrogação. A equipe segue com a melhor campanha da temporada 2010/2011 da NBA, com 23 vitórias e três derrotas. O brasileiro Tiago Splitter distribuiu duas assistências, mas não anotou pontos. Já o francês Tony Parker foi o cestinha do jogo com 37 pontos. Ele também deu nove assistências.

Com desempenho discreto de Nenê Hilário, o Denver Nuggets venceu o Minnesota Timberwolves por 115 a 113. O brasileiro fez apenas seis pontos e viu Carmelo Anthony brilhar, com 24 pontos. Kevin Love foi o cestinha da partida com 43 pontos e ainda obteve 17 rebotes. O desempenho, porém, foi insuficiente para evitar o quinto revés consecutivo do Timberwolves.

O Miami Heat ampliou a sua boa fase e agora está com 12 vitórias consecutivas ao derrotar o Washington Wizards por 95 a 94. LeBron James foi cestinha da partida com 32 pontos. Já Dwyane Wade e Chris Bosh somaram 20 pontos cada. Nick Young anotou 30 pontos, mas não conseguiu evitar a sétima derrota seguida do Wizards.

Resultados de 18 de dezembro:

Orlando Magic 89 x 97 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 94 x 95 Miami Heat

Chicago Bulls 99 x 100 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 85 x 95 Utah Jazz

San Antonio Spurs 112 x 106 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 115 x 113 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 96 x 95 Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers 109 x 102 New York Knicks

Jogos de 19 de dezembro:

Boston Celtics x Indiana Pacers

New Jersey Nets x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x New Orleans Hornets

Sacramento Kings x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns