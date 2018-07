Varejão brilha em vitória do Cleveland na NBA

CHARLOTTE - O Cleveland Cavaliers contou com uma boa atuação de Anderson Varejão para derrotar o Charlotte Bobcats por 102 a 94, fora de casa, na rodada de segunda-feira da NBA. O brasileiro terminou a partida com um duplo-duplo, com 14 pontos e 12 rebotes. Nos 32 minutos em que atuou, também deu uma assistência. A partida foi acompanhada pelo astro Michael Jordan, proprietário do Bobcats.

Além disso, o brasileiro foi decisivo nos minutos finais. O Cavaliers anotou os últimos nove pontos da partida nos dois minutos finais, sendo quatro com Varejão, para conquistar a vitória. Kyrie Irving foi o cestinha do confronto com 25 pontos. D.J. Augustin liderou o Bobcats, com 24 pontos.

Leandrinho Barbosa também teve boa atuação na noite de segunda-feira, mas não conseguiu evitar a quinta derrota seguida do Toronto Raptors. Fora de casa, a equipe perdeu para o Atlanta Hawks por 93 a 84. Leandrinho foi o principal anotador da equipe canadense, que não contou com o italiano Andrea Bargnani, com 22 pontos. O brasileiro também obteve quatro rebotes e deu uma assistência nos 29 minutos em que jogou.

Jose Calderon, com 13 pontos e 11 rebotes, e Avrey Johnson, com 13 pontos e dez rebotes, também se destacaram pelo Raptors. Josh Smith foi o cestinha da partida, com 28 pontos, e ainda obteve um "double-double" ao conseguir 15 rebotes na terceira vitória consecutiva do Hawks.

Com uma cesta de três pontos de Derek Fisher quando faltavam 3,1 segundos para o encerramento da partida, o Los Angeles Lakers venceu o Dallas Mavericks por 73 a 70, em casa, e encerrou uma sequência de cinco vitórias seguidas do atual campeão da NBA. A partida marcou a repetição do duelo da segunda rodada dos playoffs da temporada passada, vencida pelo Dallas por 4 a 0.

Após anotar mais de 40 pontos nas últimas quatro partidas do Lakers, Kobe Bryant teve desempenho discreto e fez apenas 14 pontos. Andrew Bynum foi o principal destaque da equipe, com 17 pontos e 15 rebotes. Já Dirk Nowitzki foi o cestinha do duelo, com 21 pontos.

O Memphis Grizzlies encerrou uma sequência de cinco vitórias do Chicago Bulls ao superá-lo por 102 a 86, em casa, e se vingou da derrota em 1º de janeiro, quando perdeu por 104 a 64. Rudy Gay foi o cestinha da partida com 24 pontos e Marc Gasol somou 19 pontos e dez rebotes para o Grizzlies, que venceu o terceiro jogo seguido. O Bulls sentiu a ausência de Derrick Rose, que não atuou por estar contundido. Luol Deng foi o principal jogador da equipe, com 20 pontos.

Equipe de melhor campanha da temporada 2011/2012 da NBA, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, o Oklahoma City Thunder conseguiu o seu sétimo triunfo consecutivo ao derrotar o Boston Celtics por 97 a 88, fora de casa. Kevin Durant liderou a equipe e foi o cestinha do duelo com 28 pontos. Paul Pierce, com 24 pontos, Kevin Garnett, com 12 pontos e 12 rebotes, e Jermaine O''Neal, com 12 pontos e 11 rebotes, foram os destaques do Celtics.

Resultados de 17 de janeiro:

Memphis Grizzlies 102 x 86 Chicago Bulls

New York Knicks 93 x 102 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 94 x 82 Milwaukee Bucks

Charlotte Bobcats 94 x 102 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 106 x 114 Houston Rockets

New Orleans Hornets 77 x 84 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 101 x 91 New Jersey Nets

Atlanta Hawks 93 x 84 Toronto Raptors

Boston Celtics 88 x 97 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 99 x 86 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 73 x 70 Dallas Mavericks

Jogos de 18 de janeiro:

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Orlando Magic x Charlotte Bobcats

Miami Heat x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Houston Rockets x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Utah Jazz x Los Angeles Clippers