Varejão brilha, mas Cavaliers perde para o Mavericks

CLEVELAND - O brasileiro Anderson Varejão teve nesta segunda-feira uma de suas melhores atuações na temporada 2013/2014 da NBA, mas seu Cleveland Cavaliers caiu diante do Dallas Mavericks, mesmo atuando em casa, por 102 a 97. Depois de um começo muito ruim, os anfitriões melhoraram no segundo tempo, mas já era tarde demais e eles acabaram sofrendo a 26.ª derrota na temporada.

A segunda-feira foi de rodada especial da NBA pelo feriado do Dia de Martin Luther King, com jogos mais cedo que o normal. Na primeira partida do dia, Varejão anotou um "double-double", com 18 pontos e 21 rebotes. Kyrie Irving ainda marcou 26 pontos e deu nove assistências, mas os 22 pontos e oito assistências de Monta Ellis e os 17 pontos e 10 rebotes de Dirk Nowitzki levaram o Mavericks à vitória.

A equipe do Texas começou avassaladora e não tomou conhecimento do adversário nos dois primeiros quartos, com grandes atuações de Nowitzki e Shawn Marion, que terminou com 18 pontos. Resultado, foi para o vestiário com ampla vantagem: 59 a 37. Na segunda etapa, o Cavaliers reagiu, embalado pelas cestas de Irving, venceu o terceiro período por 29 a 20 e o terceiro por 31 a 23, mas não foi o suficiente.

Outro brasileiro que já atuou nesta segunda foi Nenê. O pivô foi bem mais discreto que seu compatriota, mas, em compensação, o Washington Wizards saiu vencedor. Em casa, a equipe da capital norte-americana derrotou o fraco Philadelphia 76ers por 107 a 99, chegando à 20.ª vitória na temporada, enquanto seu adversário soma apenas 13.

Nenê atuou por 23 minutos e anotou apenas sete pontos e cinco rebotes. Mas Bradley Beal estava em dia inspirado e foi o destaque, com 22 pontos, nove rebotes e oito assistências. Marcin Gortat ainda contribuiu com 19 pontos e 11 rebotes. Pelo 76ers, o calouro Michael Carter-Williams foi novamente o melhor, com 31 pontos.

Em outros jogos do dia, o Los Angeles Clippers contou com os 26 pontos do reserva Jamal Crawford, além dos 16 pontos e 21 rebotes de DeAndre Jordan, para bater o Detroit Pistons por 112 a 103, mesmo fora de casa. Já o Charlotte Bobcats recebeu o Toronto Raptors e fez 100 a 95 graças aos 22 pontos e 19 rebotes de Al Jefferson.