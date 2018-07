Varejão brilha, mas não evita derrota do Cleveland

Danny Granger liderou o Pacers, que está invicto na temporada, com três vitórias, e foi o cestinha da partida com 22 pontos, sendo nove deles marcados na prorrogação. Roy Hibbert, com 17 pontos e 13 rebotes, David West, com 14 pontos e dez rebotes, e Tyler Hansbrough, com 12 rebotes e 11 pontos, foram os outros destaques da equipe.

Assim como Varejão, Leandrinho Barbosa também teve bom desempenho na sexta-feira, mas foi derrotado. O brasileiro anotou 20 pontos na derrota do Toronto Raptors, fora de casa, para o Dallas Mavericks por 99 a 86. Leandrinho atuou por 31 minutos e também deu três assistências e obteve dois rebotes.

O italiano Andrea Bargnani foi o cestinha do jogo, com 30 pontos. O triunfo sobre a equipe canadense foi o primeiro dos atuais campeões nesta temporada. O Dallas perdeu os três jogos anteriores, mas contou com a inspirada atuação do pivô Ian Mahinmi, que marcou 19 pontos, para vencer.

O Miami Heat se manteve invicto na temporada 2011/2012 da NBA, agora com quatro vitórias, ao derrotar o Minnesota Timberwolves, fora de casa, por 103 a 101. A cesta que definiu o triunfo foi feita por Dwyane Wade, quando faltavam 4,6 segundos para o encerramento do jogo.

O destaque do duelo, porém, foi LeBron James, que terminou a partida com 34 pontos, dez assistências e oito rebotes. O espanhol Ricky Rubio, com 12 pontos, 12 assistências e seis rebotes, e Kevin Love, com 25 pontos e 12 rebotes, foram os principais jogadores do Timberwolves, que perdeu os seus três jogos neste campeonato.

Liderado por Derrick Rose, o Chicago Bulls derrotou o Los Angeles Clippers, fora de casa, por 114 a 101. O MVP da temporada 2010/2011 da NBA terminou a partida com 29 pontos e 16 assistências e foi decisivo para levar seu time a terminar uma sequência de quatro partidas como visitante com três vitórias. Blake Griffin foi o cestinha do jogo, com 34 pontos e 13 rebotes, enquanto Chris Paul somou 15 pontos e deu 14 assistências.

Após perder os seus três primeiros jogos na temporada, o Boston Celtics encerrou o seu jejum e derrotou o Detroit Pistons, que segue sem vencer, por 96 a 85, em casa. Jermaine O''Neal foi o principal jogador do Celtics, com 19 pontos. Já Greg Monroe, do Pistons, foi o cestinha do jogo, com 22 pontos.

Resultados de 30 de dezembro:

Charlotte Bobcats 79 x 100 Orlando Magic

Indiana Pacers 98 x 91 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 96 x 85 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 105 x 98 New Jersey Nets

Memphis Grizzlies 113 x 93 Houston Rockets

New Orleans Hornets 78 x 93 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 101 x 103 Miami Heat

Milwaukee Bucks 102 x 81 Washington Wizards

Dallas Mavericks 99 x 86 Toronto Raptors

Utah Jazz 102 x 99 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 101 x 114 Chicago Bulls

Jogos de 31 de dezembro:

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers