Varejão celebra grande fase e 'sonha' com All-Star Game

"Leio e ouço muita gente falando sobre isso. Se acontecer o All-Star Game, será maravilhoso", disse o jogador, em entrevista exclusiva. "É um sonho, sim, todo jogador sonha estar no All-Star Game. Obsessão, não. É uma festa, deve ser incrível participar, mas não pode ser o meu foco, não posso criar expectativas para não haver uma frustração depois. Mas é claro, se eu for, vou me divertir bastante."

Varejão vem dez "double-doubles" seguidos, todos com pelo menos 15 rebotes. Suas médias de pontos e rebotes, além de assistências (3,2) e roubos (1,6), nesta temporada são as melhores de sua carreira na NBA. Além da possibilidade de participar do All-Star Game, as boas atuações despertaram o interesse de outros times da liga, mas o brasileiro garantiu pensar apenas no Cavaliers.

"Não me envolvo com isso. Estou feliz, satisfeito em Cleveland, é a minha segunda casa, tenho uma ótima relação com a torcida, me dão carinho e estou muito bem aqui. Não penso em sair do Cavs, mas isso não é algo que depende só de mim, prefiro me concentrar em treinar e jogar. Essas coisas deixo nas mãos dos meus agentes", comentou.

Para a felicidade de Varejão ser completa, sua equipe precisaria viver uma melhor fase. O Cleveland Cavaliers tem a segunda pior campanha da NBA, com apenas quatro vitórias em 19 partidas, e provavelmente ficará fora dos playoffs novamente nesta temporada. Para piorar, o principal jogador do time, o armador Kyrie Irving, se contundiu e tem sido desfalque.

"Se eu disser que não estou satisfeito com o meu rendimento, é mentira. Mas não estou feliz. Mais importante do que os meus números é o time ir bem. Não jogo para mim, jogo para os Cavs e isso é uma fase. Temos uma equipe jovem, que tem feito bons jogos, conseguido manter um padrão, um ritmo de jogo, mas as vitórias ainda não estão vindo como gostaríamos. Temos de trabalhar mais e mais para mudar essa situação. Estamos no caminho certo, daqui a pouco isso muda, o time tem muito a crescer ainda ao longo da temporada", avaliou.

Em meio a tantos jovens e com nove temporadas na liga, o brasileiro admitiu ter papel de líder no Cavaliers. "De certa maneira, sim. Tenho uma vivência, uma experiência na equipe, que nenhum outro tem, e isso me ajuda muito. Já fui mais jovem e cheguei num grupo com jogadores experientes e tentei absorver, aprender o máximo possível. Agora é a hora de eu tentar passar um pouco disso para os que estão chegando, é importante para ganharmos cada vez mais entrosamento, mais sintonia. Não se forma um time de uma hora pra outra. Não se forma um grupo do nada."