Varejão é cestinha, mas Cleveland perde do campeão Spurs

Anderson Varejão viveu grande noite nesta quarta-feira no duelo do Cleveland Cavaliers contra o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, diante de sua torcida. O brasileiro comandou sua equipe e foi o cestinha do jogo, mesmo com o astro LeBron James em quadra, e ainda registrou um double double. Só faltou a vitória, já que os anfitriões vacilaram nos minutos finais e sofreram a derrota por 92 a 90.

Varejão liderou o Cleveland ao anotar 23 pontos e pegar 11 rebotes, uma de suas melhore atuações na NBA. Com este desempenho, deixou para trás LeBron, autor de 15 pontos, e Kyrie Irving, com 20 acertos. Varejão poderia até ter feito grande confronto com Tiago Splitter, mas o brasileiro do Spurs segue se recuperando de uma contusão na panturrilha direita.

Sem Splitter, o Spurs contou a experiência de Tim Duncan, responsável por 19 pontos e dez rebotes. Boris Diaw também contribuiu com 19 pontos. Tony Parker, em noite discreta, anotou apenas oito pontos. Manu Ginobili também não brilhou, mas foi o responsável direto pela vitória ao marcar os últimos dois pontos, em lances livres, e bloquear contra-ataque de LeBron James nos segundos finais da partida.

Com o resultado, o Spurs faturou sua sétima vitória em 11 jogos, enquanto o Cleveland segue com sua campanha irregular neste início de temporada. A equipe de Varejão e LeBron tem cinco vitórias e cinco derrotas.

Ainda na noite de quarta, Nenê não conseguiu evitar a derrota do Washington Wizards para o Dallas Mavericks por 105 a 102, em casa. O brasileiro anotou apenas nove pontos e foi ofuscado pelo reserva Bradley Beal, com 21 pontos. O Dallas foi liderado por Monta Ellis, cestinha da partida, com 34 acertos. Com bom início de campeonato, o Dallas tem nove triunfos e três derrotas. O Washington tem sete vitórias e o mesmo número de revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers 90 x 92 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 88 x 86 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 90 x 114 Los Angeles Clippers

Philadelphia Sixers 90 x 101 Boston Celtics

Washington Wizards 102 x 105 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 86 x 88 Phoenix Suns

Toronto Raptors 96 x 92 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 115 x 99 New York Knicks

Denver Nuggets 107 x 100 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 92 x 98 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 118 x 122 Milwaukee Bucks

Jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Chicago Bulls