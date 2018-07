Varejão e Nenê estão em votação para All-Star Game Os brasileiros Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, e Nenê, do Denver Nuggets, foram selecionados nesta quinta-feira para entrar na lista de jogadores que poderão ser escolhidos para disputar o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, no dia 20 de fevereiro, no Staples Center, em Los Angeles.