Varejão joga bem mais uma vez e Cavaliers supera Clippers na NBA

CLEVELAND - A temporada 2011/2012 da NBA está sendo especial para Anderson Varejão. O brasileiro torna-se cada vez mais indispensável em seu Cleveland Cavaliers e na vitória por 99 a 92 sobre o Los Angeles Clippers, em casa, na noite da última quarta-feira, não foi diferente.

O ala/pivô anotou 15 pontos e 11 rebotes, chegando ao seu quinto jogo consecutivo com "double-double". Para aumentar o feito de Varejão, ele teve que marcar em boa parte da partida um dos principais astros da NBA na atualidade, Blake Griffin, que saiu de quadra com 25 pontos e 15 rebotes, mas sem a vitória.

Além disso, o Cavaliers estava sem seu principal jogador, o calouro Kyrie Irving, que ficou de fora por conta de uma concussão. Na sua ausência, Antawn Jameson assumiu o controle da partida, anotando 27 pontos e oito rebotes. O substituto de Irving, Ramon Sessions, também se destacou, com 24 pontos e 13 assistências.

Quem também voltou a fazer uma boa partida foi Tiago Splitter. O pivô brasileiro, convocado para o jogo dos calouros no All-Star Weekend, o fim de semana das estrelas da NBA, anotou 15 pontos na vitória do San Antonio Spurs sobre o Philadelphia 76ers, fora de casa, por 100 a 90.

O principal destaque da equipe texana, que chegou à sexta vitória consecutiva e assumiu a segunda colocação na Conferência Oeste, foi o armador Tony Parker. Ele anotou 37 pontos, além de oito assistências, para levar o Spurs à vitória. Pelo lado do 76ers, que perdeu a chance de assumir a segunda colocação no Leste, o cestinha foi o reserva Lou Williams, com 22 pontos.

Outros dois brasileiros estiveram em quadra na última quarta, mas saíram derrotados. Leandrinho saiu do banco para marcar 11 pontos, mas não conseguiu impedir a derrota do Toronto Raptors, em casa, para o Milwaukee Bucks, por 105 a 99. O argentino Carlos Delfino, com 25 pontos e nove rebotes, foi o destaque do Bucks.

Já Nenê teve uma boa atuação, anotou um "double-double", com 16 pontos e dez rebotes, mas também viu sua equipe, o Denver Nuggets, perder. Melhor para o Dallas Mavericks, que contou com 25 pontos e nove rebotes do alemão Dirk Nowitzki para fazer 105 a 95 e impor a quarta derrota consecutiva da equipe do Colorado.

Em jogo bastante esperado, o Miami Heat contou com boa atuação de Dwyane Wade, que anotou 33 pontos, mas não passou pelo Orlando Magic, que precisou de grande partida da sua dupla de garrafão para vencer por 102 a 89. Ryan Anderson contribuiu com 27 pontos e 11 rebotes, enquanto Dwight Howard anotou 25 pontos e 24 rebotes.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 99 x 92 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 102 x 89 Miami Heat

Philadelphia 76ers 90 x 100 San Antonio Spurs

Washington Wizards 93 x 107 New York Knicks

Toronto Raptors 99 x 105 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 97 x 87 Indiana Pacers

New Jersey Nets 92 x 99 Detroit Pistons

New Orleans Hornets 67 x 90 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 85 x 80 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 95 x 105 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 96 x 103 Houston Rockets

Veja os jogos desta quinta-feira na NBA:

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Houston Rockets

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder