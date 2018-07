Varejão joga bem, mas Cavaliers perde do Hornets

Apesar da derrota, o ala-pivô brasileiro pegou 13 rebotes e anotou dez pontos, exatamente a metade do cestinha do Cavaliers, Antawn Jamison. Mas o grande nome do jogo foi David West, com 34 pontos e 11 rebotes.

O resultado confirmou o grande início de temporada do Hornets, que chegou ao seu décimo triunfo em 11 partidas. O Cavaliers, por sua vez, ainda não conseguiu embalar após a saída de Lebron James: venceu cinco e perdeu seis jogos.

Lebron, aliás, foi decisivo para a oitava vitória do Miami Heat na temporada, ao marcar 32 pontos e liderar sua equipe no triunfo sobre o Charlotte Bobcats, por 95 a 87. Chris Bosh também foi bem, com 22 pontos e 14 rebotes.

Atual bicampeão da NBA, o Los Angeles Lakers confirmou com tranquilidade o favoritismo sobre o Minnesota Timberwolves e, mesmo fora de casa, ganhou por 112 a 95. Esta foi a 11.ª vitória da equipe em 13 jogos disputados.

Dos principais favoritos ao título, a grande decepção ficou com o Boston Celtics. Com atuações apagadas de Kevin Garnett e Paul Pierce, o time perdeu em casa para o Oklahoma City Thunder por 89 a 84. Destaque para Westbrook, cestinha do jogo com 31 pontos.

Confira todos os resultados da sexta-feira:

New Orleans Hornets 108 x 101 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 84 x 89 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 95 x 87 Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers 90 x 79 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 106 x 96 Houston Rockets

Washingtons Wizards 89 x 86 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 95 x 112 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 82 x 94 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 83 x 88 Chicago Bulls

Sacramento Kings 86 x 81 New Jersey Nets

Golden State Warriors 119 x 125 New York Knicks

