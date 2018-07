Varejão joga pouco, mas decide vitória do Cleveland

CLEVELAND - "Varejão fez a diferença nesta noite. A sua energia foi o diferencial". A opinião é do técnico Doc Rivers, do Los Angeles Clippers, batido na noite deste sábado pelo Cleveland Cavaliers, de Anderson Verejão, por 88 a 82, em Cleveland. O brasileiro jogou apenas 23 minutos, mas foi o melhor em quadra, mesmo diante de Blake Griffin.

Isso porque o pivô pegou praticamente um rebote por minuto, com 17 recuperações, sendo cinco ofensivas. No ataque, não foi tão decisivo, marcando seis pontos. Os cestinhas do time, que chegou à terceira vitória seguida em casa, foram Kyrie Irving e Tristan Thompson, com 20. Andrew Bynum ainda colaborou com 18.

Já Tiago Splitter não teve a mesma sorte. Deixou o AT&T Center com dores na panturrilha esquerda ainda no primeiro quarto e não voltou mais à quadra. Sem ele, o San Antonio Spurs foi superado em casa pelo Indiana Pacers, por 111 a 100. O pivô Paul George foi o cestinha do jogo, com 28 pontos. Os visitantes tiveram sete atletas com pelo menos 12 pontos.

Sem Derrick Rose, o Chicago Bulls segue inconstante. Neste sábado, dois dias depois de ganhar do Miami Heat por uma margem de 20 pontos, o Chicago conseguiu a façanha de perder em casa do Detroit Pistons, algo que não acontecia desde 2006 - desde então o Bulls venceu 14 seguidas. Brandon Jennings fez 33 pontos na vitória por 92 a 75.

Já O Miami se recuperou do tropeço em Chicago vencendo o Minnesota Timberwolves, em Minneapolis, por 103 a 82. Aproveitando a ausência de Kevin Love, que não jogou por conta da morte de um parente, LeBron James quase fez um triplo-duplo: 21 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Poderia ter conseguido o feito se não ficasse em quadra por apenas 30 minutos.

Acompanhe os resultados deste sábado:

Philadelphia Sixers 92 x 103 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 88 x 82 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 75 x 92 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 82 x 108 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 82 x 103 Miami Heat

Milwaukee Bucks 82 x 90 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 100 x 111 Indiana Pacers

Utah Jazz 102 x 112 Sacramento Kings

Veja as partidas de domingo:

New York Knick x Boston Celtics

Detroit Pistons x Miami Heat

Houston Rockets x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors