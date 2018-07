Varejão, Leandrinho e Splitter triunfam na NBA

Os três jogadores brasileiros que entraram em quadra na noite de quarta-feira triunfaram na rodada da NBA. Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa e Tiago Splitter contribuíram para os triunfos de Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e San Antonio Spurs, respectivamente.

O Spurs enfrentou mais dificuldades do que o esperado, mas conseguiu derrotar o Minnesota Timberwolves por 113 a 109 e chegou a sua 12ª vitória seguida. A equipe possui a melhor campanha da temporada 2010/2011 da NBA, com 13 vitórias e apenas uma derrota.

O Timberwolves iniciou o quarto final com uma vantagem de 11 pontos, mas não conseguiu conter a reação do Spurs, liderado pelo argentino Manu Ginóbili, que anotou 14 dos seus 26 pontos nesse período e levou o duelo para a prorrogação. Splitter atuou por 22 minutos, com seis pontos e quatro rebotes. Kevin Love foi o principal destaque do Minnesota, com 32 pontos e 22 rebotes.

O Cavaliers encerrou uma sequência de três derrotas ao vencer o Milwaukee Bucks por 83 a 81, com uma cesta de Mo Williams no instante final do jogo. No total, Williams anotou 25 pontos. Já Varejão atuou por 31 minutos, com 13 rebotes, seis pontos e duas assistências. Keyon Dooling anotou 18 pontos para o Bucks, que sofreu a quarta derrota consecutiva.

O Raptors emplacou a terceira vitória consecutiva ao superar o Philadelphia 76ers por 106 a 90 em casa. O italiano Andrea Bargani anotou 24 pontos e Reggie Evans conseguiu um "double-double", com 22 rebotes e 12 pontos. Leandrinho atuou por 27 minutos, com 11 pontos e duas assistências. Andre Iguodala foi o principal jogador do 76ers, com 17 pontos.

O Orlando Magic ampliou a má fase do Miami Heat ao derrotar a equipe mais badalada da NBA por 104 a 95 e se vingar de uma derrota por 26 pontos de diferença sofrida no início da temporada. Dwight Howard foi o principal destaque da vitória da equipe ao somar 24 pontos e 18 rebotes. E Jameer Nelson anotou 17 pontos e deu 14 assistências. LeBron James foi o cestinha do jogo, com 25 pontos.

Com a melhor atuação de Shaquille O''Neal na temporada, o Boston Celtics derrotou o New Jersey por 89 a 83. O pivô de 38 anos terminou a partida com 25 pontos e ainda obteve 11 rebotes. Devin Harris foi o principal jogador do Nets, com 20 pontos.

Resultados de 24 de novembro:

Charlotte Bobcats 95 x 99 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 83 x 81 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 106 x 90 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 89 x 83 New Jersey Nets

Orlando Magic 104 x 95 Miami Heat

Memphis Grizzlies 105 x 84 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 103 x 111 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 109 x 113 San Antonio Spurs

Houston Rockets 111 x 101 Golden State Warriors

Phoenix Suns 115 x 123 Chicago Bulls

Utah Jazz 105 x 87 New Orleans Hornets

Jogos de 25 de novembro:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings