Varejão não evita nova derrota do Cleveland Cavaliers na NBA

O brasileiro Anderson Varejão teve boa atuação mas não conseguiu evitar a nona derrota seguida do Cleveland Cavaliers na temporada 2010/2011 da NBA em novo encontro com LeBron James. Na noite de quarta-feira, fora de casa, a equipe perdeu para o Miami Heat, que acumula dez vitórias consecutivas, por 101 a 95.

Varejão foi um dos destaques do Cavaliers e conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 15 rebotes. Daniel Gibson anotou 26 pontos e Mo Williams somou 13 pontos e nove assistências. Dwyane Wade foi o cestinha da partida, com 28 pontos, e LeBron James terminou o jogo com 21 pontos, 13 rebotes e cinco assistências.

Em partida emocionante, o Boston Celtics superou o New York Knicks por 118 a 116, com uma cesta de Paul Pierce com menos de um segundo para o fim. Depois, Amare Stoudemire acertou um arremesso de três pontos, mas que não foi validado por ter ocorrido após o estouro do cronômetro. Assim, o Celtics conseguiu a 11ª vitória seguida. E Pierce, além da cesta decisiva, brilhou com 32 pontos e dez rebotes.

Kevin Garnett, com 20 pontos e 13 rebotes, e Rajon Rondo, com 14 assistências e dez pontos, também tiveram desempenho destacado. O Knicks encerrou uma sequência de oito vitórias e teve Stoudemire como cestinha da partida, com 39 pontos. Ele ainda obteve dez rebotes. Raymond Felton anotou 26 pontos e deu 14 assistências e Wilson Chandler terminou o jogo com 18 pontos e 12 rebotes.

Assim como Varejão, Leandrinho Barbosa teve boa atuação mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipe. Em casa, o Toronto Raptors foi superado pelo Chicago Bulls, que agora acumula sete triunfos seguidos, por 110 a 93. O brasileiro foi o cestinha da equipe canadense com 21 pontos.

Joey Dorsey, com 13 rebotes e 12 pontos, foi o outro destaque do Raptors. Carlos Boozer anotou 34 pontos e obteve 12 rebotes e Joakim Noah somou 11 pontos e 11 rebotes na partida.

O Los Angeles Lakers conseguiu a terceira vitória seguida ao superar o Indiana Pacers por 109 a 94, fora de casa. A equipe foi liderada por Kobe Bryant, que foi o cestinha do jogo, com 31 pontos. Lamar Odom também teve bom desempenho, com 17 rebotes e 13 pontos. Darren Collison, com 17 pontos, foi o principal jogador do Pacers.

Resultados de 15 de dezembro:

Indiana Pacers 94 x 109 Los Angeles Lakers

New York Knicks 116 x 118 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 105 x 91 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 93 x 110 Chicago Bulls

Miami Heat 101 x 95 Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets 94 x 91 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 117 x 105 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 113 x 80 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 92 x 90 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 128 x 122 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 103 x 98 Portland Trail Blazers

Jogos de 16 de dezembro:

New Jersey Nets x Washington Wizards

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x San Antonio Spurs