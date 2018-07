Varejão prevê boa campanha do Brasil na Copa América

"Teremos uma segunda seleção na Copa América, mas é uma segunda seleção forte. Claro que não vai ser fácil. Mas muita gente não acreditava que o Brasil conseguiria a vaga para a Olimpíada, e conseguiu", disse Varejão, um dos que pediram dispensa por causa de problemas físicos, assim como Marquinhos, Leandrinho, Nenê e Tiago Splitter - Lucas Bebê e Vitor Faverani deixaram o grupo por causa dos compromissos na NBA. Para completar, o técnico Ruben Magnano ficou sem Augusto Lima e Paulão Prestes, ambos cortados por contusão.

Em evento nesta quinta-feira em São Paulo, Varejão também comentou sobre sua preparação para a próxima temporada da NBA, na qual espera jogar desde o início - a liga norte-americana de basquete começa no dia 29 de outubro. Ele passou por cirurgia no começo do ano e ainda teve uma embolia pulmonar quando estava no hospital. "Estive em Cleveland há 15 dias. Ainda não estou como gostaria, mas é preciso ter paciência", contou o pivô brasileiro do Cavaliers.

Varejão só se sentiu ligeiramente incomodado com uma pergunta a respeito da possibilidade de ir para o banco de reservas após a contratação do pivô Andrew Bynum pelo Cleveland Cavaliers. "Você perguntou para o Mike Brown se eu vou para o banco? Bom, estava brincando. Sempre joguei improvisado na posição 5 (pivô). Posso ir para o banco ou voltar à posição 4. Mas isso não me preocupa. Para mim, titular é quem termina o jogo, não quem começa", explicou.