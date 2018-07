Quatro atletas se apresentarão atrasados à seleção de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete se apresenta nesta sexta-feira em São Paulo sem quatro jogadores. Raulzinho, Leandrinho, Anderson Varejão e Augusto Lima só se unirão depois ao grupo que vai treinar no ginásio da Hebraica. Para os últimos três, a temporada interclubes só terminou esta semana.

Varejão e Leandrinho disputaram as finais da NBA pelo Golden State Warriors. A decisão da liga norte-americana teve seu jogo 7 só no domingo e os brasileiros vão ganhar um tempo extra para descansar. Eles se apresentam a Magnano "nos próximos dias", de acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

A entidade não explicou quando será a apresentação de Augusto Lima, campeão da liga espanhola com o Real Madrid. O último jogo da final contra o Barcelona foi na quarta-feira.

Já Raulzinho foi liberado pela CBB para participar de um camping de treinamento do Utah Jazz e se une ao grupo na quarta-feira que vem. O armador, assim como Nenê, Giovannoni e Marcelinho Huertas, passou as últimas semanas treinando em São Paulo, na quadra do Paulistano, por iniciativa própria. Larry Taylor se uniu ao grupo depois.

Assim, se apresentam na sexta os armadores Rafael Luz (Flamengo) e Larry Taylor (Mogi), os alas Vitor Benite (Murcia, da Espanha), Alex (Bauru) e Marquinhos (Flamengo), e os pivôs Guilherme Giovannoni (Brasília), Rafael Hettsheimeir (Bauru), Nenê (Washington Wizards) e Vitor Faverani (Murcia). Flamengo e Bauru, com dois convocados cada, jogaram a final do NBB.

