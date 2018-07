Varejão segue longe do All-Star Game em nova parcial

NOVA YORK- A NBA divulgou nesta quinta-feira mais uma parcial da votação popular para o All-Star Game desta temporada, que acontecerá no dia 17 de fevereiro do ano que vem, em Houston. Nela, o brasileiro Anderson Varejão ganhou três posições em relação à lista divulgada anteriormente, mas continua longe de realizar o sonho de participar da partida que envolve os melhores jogadores da liga.

Na briga por uma das três vagas da Conferência Leste para jogadores que atuam próximos ao garrafão, o brasileiro do Cleveland Cavaliers tem 99.955 votos, na nona colocação. O jogador, no entanto, ultrapassou Amare Stoudemire, Shane Battier e Andrew Bynum, que tinham mais votos do que ele, mas hoje aparecem atrás.

Os três que seriam titulares do Leste nessas posições se a votação terminasse hoje seriam: LeBron James (970.314 votos), Carmelo Anthony (891.759) e Kevin Garnett (328.716). Os outros dois que completariam a equipe seriam Dwyane Wade (645.875) e Rajon Rondo (574.272).

Pelo lado da Conferência Oeste, a equipe titular do All-Star Game teria: Chris Paul (542.564 votos), Kobe Bryant (977.444), Kevin Durant (924.898), Blake Griffin (489.795) e Dwight Howard (616.150).

Os 99.955 votos recebidos por Varejão mostram a grande temporada do pivô, a melhor de sua carreira na NBA até o momento. O brasileiro está com médias de 14,1 pontos e 14,4 rebotes por partida, mas não tem ajudado o Cleveland Cavaliers nas últimas partidas, já que está afastado graças a uma lesão muscular.