Varejão vai bem, mas Cavaliers perde mais uma na volta de Kevin Love

O time de Ohio não pôde contar com LeBron James, poupado, mas teve a volta de Kevin Love, que atuou pela primeira vez depois de sofrer uma luxação no ombro nos playoffs da temporada passada. O ala/pivô marcou seis pontos e pegou quatro rebotes nesta volta ao atual vice-campeão da liga.

Mo Williams marcou 13 pontos e foi o cestinha do Cavaliers, mas um dos maiores destaques da equipe foi justamente Varejão, que anotou 12, além de seis rebotes e cinco assistências, nos 20 minutos em que ficou em quadra. No Raptors, o melhor em quadra foi o lituano Jonas Valanciunas, com 12 pontos. O brasileiro Bruno Caboclo atuou por cinco minutos, não marcou nenhum ponto e pegou um rebote.

Outro brasileiro que esteve em quadra no domingo foi o armador Raulzinho. Ele atuou por 13 minutos na derrota do Utah Jazz para o Portland Trail Blazers, na casa do adversário, por 116 a 111. Neste período, marcou cinco pontos, deu três assistências e pegou dois rebotes.

O maior destaque em quadra, no entanto, foi o armador do Blazers, Damian Lillard, que terminou com 32 pontos. C.J. McCollum ainda contribuiu com 26 pontos e nove rebotes. Pelo Jazz, o cestinha foi Trey Burke, com 22 pontos.

Os outros cinco jogos do domingo pela pré-temporada da NBA terminaram assim: Brooklyn Nets 92 x 91 Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs 96 x 92 Detroit Pistons, Memphis Grizzlies 90 x 68 Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder 111 x 98 Denver Nuggets e Atlanta Hawks (sem Tiago Splitter) 92 x 101 Miami Heat.