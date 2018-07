Varejão vai mal, 'zera' e Cavaliers perdem para os Nuggets em casa

Em um jogo marcado, entre outras coisas, por uma atuação muito ruim do brasileiro Anderson Varejão, que não conseguiu marcar um mísero ponto em 18 minutos e 24 segundos em quadra, o Cleveland Cavaliers acabou derrotado pelo Denver Nuggets por 106 a 97, em casa, na rodada desta segunda-feira da NBA.

O resultado negativo encerrou o bom momento vivido pela equipe de LeBron James, que vinha de quatro vitórias seguidas e ocupa a quarta posição da Conferência Leste, agora com cinco triunfos e quatro derrotas. Já os Nuggets estão apenas na 12ª posição da Conferência Oeste, pois caíram em sete das dez partidas que disputaram até aqui nesta temporada da liga de basquete dos Estados Unidos.

Com Varejão conseguindo colaborar com o time apenas com quatro rebotes, os Cavaliers sucumbiram em casa mesmo contando com boas atuações de LeBron James, cestinha do time com 22 pontos e nove rebotes, e Kevin Love, com um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes. Para completar, Kyrie Irving e Tristan Thompson também alcançaram a marca de 20 pontos pela equipe da casa.

O Nuggets, porém, teve um melhor desempenho coletivo e ainda foi empurrado por Ty Lawson, cestinha do jogo, com 24 pontos, e que ainda contabilizou 12 assistências. Arron Afflalo foi outro destaque do time visitante, com 23 pontos.

Em outro confronto da rodada desta segunda-feira, o Dallas Mavericks deu continuidade à boa fase que vive ao atropelar o Charlotte Hornets por 107 a 80, fora de casa, garantindo o seu oitavo triunfo em 11 partidas na temporada regular. O resultado deixou a equipe do Texas na quinta posição da Conferência Oeste.

Monta Ellis, com 18 pontos, foi o cestinha dos Mavericks no confronto, mas quem voltou a roubar a cena com um novo recorde foi Dirk Nowitzki. Ao contabilizar 13 pontos, ele ultrapassou a marca de 27 mil pontos marcados por uma mesma franquia, feito que apenas Michael Jordan, Karl Malone e Kobe Bryant conseguiram vestindo as respectivas camisas de Chicago Bulls, Utah Jazz e Los Angeles Lakers.

Na semana passada, o astro alemão já havia feito história ao se tornar o maior cestinha estrangeiro da história da NBA ao marcar 23 pontos na vitória por 106 a 98 sobre o Sacramento Kings. Na ocasião, atingiu um total de 26.953 pontos na liga e quebrou o recorde do nigeriano Hakeem Olajuwon, até então o maior pontuador como atleta nascido fora dos Estados Unidos.

LÍDER GERAL

Já o Memphis Grizzlies se manteve como líder geral desta temporada ao arrasar o Houston Rockets por 119 a 93, em casa, nesta rodada de segunda-feira. O time, que também é o primeiro colocado da Conferência Oeste, agora acumula 10 vitórias e apenas uma derrota. A equipe está justamente à frente dos Rockets, vice-líderes com nove triunfos e agora duas derrotas em 11 partidas.

Mike Conley, com 19 pontos, foi o cestinha do jogo pelos Grizzlies, enquanto Trevor Ariza foi o maior pontuador da equipe de Houston, com 16.

Terceiro colocado da Conferência Leste, o Chicago Bulls foi outro time que brilhou na rodada desta segunda-feira. Fora de casa, bateu o Los Angeles Clippers por 105 a 89 e agora acumula oito triunfos em 11 jogos disputados.

Atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs fez o dever de casa ao superar o lanterna geral da temporada, Philadelphia 76ers, por 100 a 75, impondo ao rival a décima derrota em dez partidas e agora figurando na sétima posição da Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 80 x 107 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 97 x 106 Denver Nuggets

Boston Celtics 114 x 118 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 83 x 95 Miami Heat

Detroit Pistons 93 x 107 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 119 x 93 Houston Rockets

San Antonio Spurs 100 x 75 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 102 x 93 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 89 x 105 Chicago Bulls

Confira os jogos desta terça-feira:

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans