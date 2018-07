Varejão vê Brasil com chance de levar medalha no basquete em Londres

SÃO PAULO - Em 1998, chegou para treinar em Franca um garoto capixaba de 16 anos. Muito alto e com as pernas compridas, logo recebeu o apelido de “Sabiá”. Sua única credencial era ser irmão de Sandro Varejão, um aplicado pivô que defendeu a seleção brasileira. Quatorze anos depois, Anderson enfrenta o período final de recuperação de uma fratura na mão direita, sofrida no início de fevereiro, quando vivia seu auge na NBA, com médias de 10,8 pontos e de 11,5 rebotes por jogo.

A garra aplicada à defesa faz de Varejão o tipo de jogador que todo treinador gostaria de poder escalar. Paul Pierce, astro do Boston Celtics, não economiza nos elogios. “ Ele é provavelmente um dos jogadores mais subestimados da NBA, joga com uma energia incrível”. Nesta entrevista, o ala-pivô fala sobre seu status em Cleveland e das expectativas para os Jogos Olímpicos de Londres.

Você estava vivendo o melhor momento da carreira antes de sofrer essa fratura?

Sim. Era um momento muito bom meu. Agora é focar na reta final de recuperação, acho que em breve devo estar de volta.

Quais seriam as razões capazes de explicar seus ótimos números?

Treino, muito treino, sem isso eu não estaria rendendo, não estaria ajudando o time. E a confiança da equipe e da comissão técnica. Estou me sentindo bem, confortável dentro do sistema de jogo do Cleveland.

Imaginou algum dia que chegaria à condição de ídolo em Cleveland?

Não. Não diria que sou um ídolo, mas sempre quis ter uma boa relação com a torcida. Fui muito bem recebido aqui na cidade por todos, me tratam com carinho e a maneira que tenho de retribuir isso é dando o meu máximo em quadra. Hoje, Cleveland é como se fosse a minha segunda casa.

O que sentiu quando o Brasil alcançou a classificação para a Olimpíada?

Foi emocionante. Eu estava aqui em Cleveland, me recuperando da lesão no pé, assistindo à partida pelo celular, num restaurante, com alguns amigos. Ficar de fora é muito pior, o nervosismo é absurdo, mas a equipe passou confiança a quem estava vendo o jogo, passou maturidade e fez por merecer a vaga. Antes, contra a Argentina, também teve uma atuação segura. É bom ver que o Brasil encontrou o seu melhor jogo, tem um padrão bem definido e os resultados estão aparecendo. Precisávamos dessa vaga.

O Brasil sofreu muito nos últimos anos até conseguir a vaga olímpica. A Seleção corre o risco de se dar por satisfeita com esse grande feito e acabar se acomodando na Olimpíada?

De forma alguma. Traçamos um objetivo no ano passado que era conquistar uma vaga para Londres. Agora vem outro objetivo, que é fazer uma boa preparação para chegar forte nos Jogos Olímpicos. Todos nós queríamos essa vaga, o nosso torcedor queria essa vaga, e agora, nós e os torcedores, queremos mais, queremos fazer um grande campeonato em Londres.

Qual foi o papel de Rubén Magnano nessa conquista?

Magnano fez um excelente trabalho com a Seleção e ainda vai fazer muito pelo Brasil. Deu orgulho ver o Brasil jogando em Mar del Plata, a maneira como a equipe se comportou em quadra, como administrou nos momentos mais críticos, decisivos dos jogos, era um time frio e que sabia bem o que estava fazendo com a bola. Isso é mérito do Magnano, o padrão que deu ao time, e mérito também do grupo, que assimilou bem e pôs isso em prática.

Quais seriam as possibilidades do Brasil em Londres? Qual resultado vai deixá-lo satisfeito?

Acho que temos condições de brigar por uma medalha. O resultado que vai me deixar satisfeito é a gente sair de Londres com a tranquilidade de termos feito o nosso melhor. O Brasil tem um grupo de jogadores muito bom, que se entende bem dentro e fora de quadra, e que já mostrou seu valor. Vamos ter tempo para nos preparar bem, a Seleção Brasileira pode jogar de igual para igual com qualquer outra. Não há jogo fácil, ninguém ganha mais no nome, e confio muito na nossa equipe. Nosso primeiro objetivo é passar de fase, mas a meta é brigar por um lugar no pódio.

Sérgio Aleixo, o historiador de Franca, disse que você tinha um apelido curioso lá, Sabiá. O que mudou do Sabiá para o Andy de Cleveland?

Isso foi uma brincadeira que começou com o Edu Mineiro e o (treinador) João Marcelo Leite, porque eu era muito magrelo e tinha pernas longas. Mas do Anderson daquela época para o Anderson de hoje mudou tudo. Cresci muito como atleta. Tenho ainda muito para evoluir, sei disso, e quero sempre me aprimorar, melhorar.