Varejão volta a brilhar, mas Cleveland Cavaliers cai para Phoenix Suns

CLEVELAND - O brasileiro Anderson Varejão faz a melhor temporada de sua vida na NBA, mas o Cleveland Cavaliers segue sem ajudar. Na noite última terça-feira, o brasileiro voltou a anotar um "double-double", seu 11.º na temporada, mas não impediu mais uma derrota de sua equipe, desta vez diante do Phoenix Suns por 91 a 78, mesmo atuando em casa.

Foi o sexto "double-double" consecutivo do brasileiro, que terminou a partida com 20 pontos e 18 rebotes, sendo o cestinha do confronto. Os mandantes ainda tiveram o novato Dion Waiters com 16 pontos, mas não conseguiram parar o armador do Suns, Goran Dragic, que anotou 19 pontos.

Outro time que perdeu em casa na última terça foi o Los Angeles Lakers. Os 40 pontos e 10 rebotes de Kobe Bryant, que, por outro lado teve 10 erros, não foram suficientes para que a equipe californiana passasse pelo Indiana Pacers, que acabou vencendo por 79 a 77.

Dwight Howard ainda anotou 17 pontos, mas o Pacers tinha George Hill, cestinha da equipe, com 19 pontos, e autor da cesta que definiu a vitória. Kobe Bryant havia empatado a partida em 77 a 77, mas Hill converteu uma linda bandeja quando o relógio marcava apenas um décimo para o fim, decretando o triunfo.

Em outro confronto equilibrado, o Philadelphia 76ers venceu o Dallas Mavericks por 100 a 98, atuando em casa. O 76ers chegou a estar vencendo por sete pontos a um minuto e meio para o fim, mas o Mavericks reagiu, encostou e teve a chance de empatar nos segundos finais, mas O.J. Mayo errou os dois lances livres que teve em mãos. No rebote, o novato Jae Crowder ainda tentou a vitória em um arremesso desajeitado de três, mas a bola parou no aro.

O destaque da partida foi o ala Evan Turner, autor de 22 pontos e cestinha do confronto. Ele teve a contribuição dos 20 pontos de Thaddeus Young e dos 18 de Jrue Holiday, enquanto Chris Kaman (20 pontos), Shawn Marion e Elton Brand (17 pontos cada) lideraram o Mavericks.

Confira os resultados da última terça-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 100 x 98 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 78 x 91 Phoenix Suns

Houston Rockets 117 x 101 Toronto Raptors

Sacramento Kings 89 x 97 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 77 x 79 Indiana Pacers

Veja as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Boston Celtic x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

New Orleans Hornets x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves