Varejão volta a jogar bem, mas Cavaliers perde na NBA

FILADÉLFIA - Depois de uma atuação discreta diante do Dallas Mavericks, no sábado, o brasileiro Anderson Varejão voltou a se destacar no último domingo. Seu "double-double", com 14 pontos e 15 rebotes, no entanto, não foi suficiente para impedir mais uma derrota do Cleveland Cavaliers, desta vez para o Philadelphia 76ers, fora de casa, por 86 a 79.

Foi a oitava derrota em dez partidas do Cavaliers, que viu seu armador Kyrie Irving ter uma de suas piores exibições nos últimos tempos, com apenas nove pontos e quatro assistências. Do outro lado, no entanto, Evan Turner estava inspirado e, com 19 pontos, nove assistências e seis rebotes, foi fundamental para a vitória do 76ers.

Ainda no último domingo, o Los Angeles Lakers chegou à sua segunda vitória consecutiva ao bater o Houston Rockets por 119 a 108, já sob influência da nova filosofia de jogo ofensiva do técnico Mike D''Antoni. O triunfo californiano foi praticamente definido no primeiro quarto, o qual a equipe venceu por 40 a 29.

O destaque da vitória foi o ala Kobe Bryant, que anotou seu 18.º "triple-double" da carreira, com 22 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, mas o cestinha foi Dwight Howard, com 28 pontos, além de 13 rebotes. No Rockets, Chandler Parsons (24 pontos) e James Harden (20) tentaram manter a equipe no jogo, mas não conseguiram.

Leandrinho também esteve em quadra no domingo, mas não teve boa atuação. Em 15 minutos, anotou apenas cinco pontos e viu seu Boston Celtics ser atropelado pelo Detroit Pistons, por 103 a 83, fora de casa. Destaque para o pivô do Pistons, Greg Monroe, que terminou com 20 pontos e 13 rebotes.

Já o New York Knicks venceu sua sétima partida, em oito disputadas, e segue na ponta da Conferência Leste. A vítima da vez foi o Indiana Pacers, que caiu por 88 a 76 graças aos 26 pontos e nove rebotes de Carmelo Anthony. Quem também se destacou na rodada foi Kevin Durant, autor de um "triple-double" (25 pontos, 13 rebotes e 10 assistências) na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Golden State Warriors, por 119 a 109. O cestinha do jogo, porém, foi Russell Westbrook, com 30 pontos.

Confira os resultados do último domingo na NBA:

New York Knicks 88 x 76 Indiana Pacers

Toronto Raptors 97 x 86 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 86 x 79 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 90 x 99 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 119 x 109 Golden State Warriors

Detroit Pistons 103 x 83 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 102 x 94 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 119 x 108 Houston Rockets

Veja os jogos da NBA nesta segunda-feira:

Washington Wizards x Indiana Pacers

Charlotte Bobcats x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Los Angels Clippers

Utah Jazz x Houston Rockets