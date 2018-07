Venezuela vence e pega o Brasil na final do Sul-Americano de Basquete A Venezuela será a adversária da seleção brasileira feminina de basquete na final do Sul-Americano da modalidade, que está sendo jogado em Barquisimeto. No jogo de fundo da rodada desta quarta-feira, as donas da casa penaram para vencer a Colômbia por 67 a 59. A final será às 20h desta quinta-feira, pelo horário de Brasília.