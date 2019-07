Vice da Liga Ouro, São Paulo assegura participação no próximo NBB

Vice-campeão da Liga Ouro, o São Paulo assegurou a participação na edição 2019-2020 do Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição do basquete nacional. O clube formalizou a documentação junto à Liga Nacional de Basquete e se juntará aos principais times do país na busca pelo título do torneio, que terá início em outubro.

O São Paulo iniciou em dezembro seu projeto no basquete ao montar o primeiro time masculino da modalidade para iniciar a disputa da Liga Ouro, que começaria em fevereiro. A equipe chegou até a final do torneio, mas perdeu para a Unifacisa.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, exaltou a entrada do clube no NBB. "Reforça o compromisso da gestão em tornar o São Paulo um clube poliesportivo. A exemplo do futebol feminino, é uma iniciativa que será conduzida com toda a atenção pela nossa gestão. A forma como a torcida abraçou o time e demonstrou apoio incondicional só reforça nossa convicção de que é um projeto acertado. Tenho certeza de que essa nova etapa será ainda melhor, já que o NBB é uma liga altamente profissional e mais uma vitrine para o nosso clube", disse Leco.

Antes de iniciar a disputa do NBB, o São Paulo terá pela frente o Campeonato Paulista, que terá início no dia 31 de julho. O time tricolor fará sua estreia contra o Basquete Osasco e integrará o Grupo A da competição, ao lado de Franca, Pinheiros, Mogi, América, Liga Sorocabana de Basquete, além claro, do rival da estreia. As equipes se enfrentam em turno e returno e os dois primeiros colocados avançam diretamente para as quartas de final enquanto os demais enfrentam os adversários da outra chave nas oitavas de final (terceiro colocado de um grupo contra o sexto do outro e quarto colocado contra o quinto). Todos os playoffs são em sistema melhor de três.

Da equipe vice-campeã da Liga Ouro ficaram os alas Jones e Danilo e o armador Igor, que se juntarão a outros atletas que estão sendo contratados. "O torcedor pode esperar uma equipe forte e que chegará para ser protagonista. Estamos trabalhando intensamente para montar um time competitivo e trazendo atletas que farão a diferença", completou o Diretor Geral do Clube Social, Carlos Belmonte.