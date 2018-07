Vice-líder da NBA, Spurs massacra o lanterna 76ers

O San Antonio Spurs voltou a exibir uma boa demonstração de força, na rodada desta segunda-feira da NBA, ao massacrar o Philadelphia 76ers por 119 a 68, na casa do rival, e se consolidar ainda mais como vice-líder da Conferência Oeste e como dono da segunda melhor campanha da liga de basquete dos Estados Unidos, agora com 18 triunfos em 22 partidas.

O triunfo por incríveis 51 pontos de diferença afundou ainda mais o 76ers na lanterna da Conferência Leste. Detentor da pior campanha desta temporada regular, a equipe agora amarga 21 derrotas em 22 jogos disputados.

E o time do Texas massacrou fora de casa mesmo poupando os astros Tim Duncan e Manu Ginobili, veteranos que ganharam descanso neste duelo no qual LaMarcus Aldridge, reforço contratado para esta temporada, foi o principal destaque com 26 pontos e nove rebotes.

Aldridge liderou uma poderosa atuação coletiva do Spurs, que teve todos os 12 jogadores utilizados no confronto pontuando, sendo que Bojan Marjanovic foi o segundo maior cestinha da equipe, com 18 pontos.

A boa campanha do Spurs só não é melhor do que a do campeão Golden State Warriors, dono de impressionantes 22 vitórias em 22 jogos, que se configura no melhor início de campanha da história da NBA. A equipe de Oakland, por sua vez, buscará o seu 23º triunfo seguido na noite desta terça, quando terá pela frente o Indiana Pacers, vice-líder da Conferência Leste, em Indianópolis.

HEAT CAI E DEIXA A PONTA

O Miami Heat acabou deixando a liderança do Leste ao ser derrotado pelo Washington Wizards por 114 a 103, em casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira da NBA. Apenas o 11º colocado desta conferência, o time da capital norte-americana já havia surpreendido ao superar na semana passada o então líder Cleveland Cavaliers. E agora fez a equipe da Flórida cair do primeiro posto para o terceiro lugar, com sete derrotas em 19 partidas.

O resultado, por sinal, devolveu o topo ao Cavaliers, que nesta terça-feira terá pela frente o Portland Trail Blazers, em casa, com a chance de se consolidar no topo. E quem foi fundamental para que o Wizards pudesse bater o Heat foi John Wall, que deu sete assistências e foi um dos cestinhas do jogo, com 26 pontos, ao lado de Dwyane Wade, da equipe da casa. O astro local ainda pegou sete rebotes e deu nove assistências, mas não conseguiu evitar o revés.

O brasileiro Nenê, que se recupera de um estiramento na panturrilha, não atuou pelo Wizards neste confronto no qual os visitantes se deram melhor. E outro anfitrião derrotado na rodada desta segunda foi o New York Knicks, que caiu diante do Dallas Mavericks por 104 a 97, no Madison Square Garden.

Com 25 pontos do alemão Dirk Nowitzki, o time do Texas assim alcançou a sua 13ª vitória em 22 jogos, retrospecto que o garantiu na quarta posição da Conferência Oeste. Já o Knicks, que teve o calouro letão Kristaps Porzigis marcando 28 pontos, é apenas o 12º do Leste após sofrer seu 12 revés em 22 partidas.

O Chicago Bulls, por sua vez, é o quarto colocado da Conferência Leste depois de ter caído por dois pontos (103 a 101) diante do Phoenix Suns, em casa. Já no encalço do Mavericks, na quinta posição do Oeste, está o Los Angeles Clippers, que passou pelo Minnesota Timberwolves, também fora de casa.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 104 x 84 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 68 x 119 San Antonio Spurs

New York Knicks 97 x 104 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 102 x 93 Los Angeles Lakers

Miami Heat 103 x 114 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 90 x 88 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 93 x 111 Boston Celtics

Chicago Bulls 101 x 103 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 106 x 110 Los Angeles Clippers

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets x Orlando Magic

Sacramento Kings x Utah Jazz