Vice-líderes das conferências, Raptors e Nuggets vencem na rodada da NBA

Vice-líderes de suas conferências na NBA, Toronto Raptors e Denver Nuggets entraram em quadra na rodada de quinta-feira e não decepcionaram. Atuando em casa, os times superaram Phoenix Suns e Chicago Bulls, respectivamente, se mantendo firmes na briga pela primeira colocação.

No Canadá, com uma cesta de Pascal Siakam no estouro do cronômetro, o Raptors bateu o Suns por 111 a 109. Serge Ibaka fez 22 pontos e Kyle Lowry acumulou 16 pontos e nove rebotes pelo time de Toronto, que venceu a oitava partida consecutiva como mandante e soma 34 triunfos em 47 jogos, só atrás do Milwaukee Bucks, com 32 vitórias em 45 duelos, na Conferência Leste. Devin Booker marcou 30 pontos pelo Suns, o pior time do Oeste.

O Nuggets, o segundo colocado do Oeste, triunfou com mais facilidade e fez 135 a 105 no Chicago Bulls. Jamal Murray marcou 22 pontos no terceiro quarto e fechou o jogo com 25, enquanto Nikola Jokic acumulou 18 pontos, 11 assistências e oito rebotes na 30ª vitória em 45 jogos do time de Denver, só atrás do Golden State Warriors, com 31 triunfos em 44 duelos, na sua conferência.

Lauri Markkanen marcou 27 pontos pelo Bulls, que perdeu a nona partida consecutiva. O brasileiro Cristiano Felício ficou em quadra por 5min46, período em que anotou dois pontos pelo segundo pior time do Leste.

Novamente sem utilizar o lesionado LeBron James, o Los Angeles Lakers contou com 32 pontos de Kyle Kuzma para derrotar o Oklahoma City Thunder por 138 a 128, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação. Foi 12º jogo consecutivo do time da Califórnia sem o seu astro, sendo que o time triunfou em cinco desses duelos.

Ivica Zubac marcou 26 pontos e Lonzo Ball acrescentou 16 pelo Lakers, o oitavo colocado do Oeste. Paul George marcou 27 pontos, Terrance Ferguson acrescentou 21 e Russell Westbrook somou 26 pontos, 13 assistências e nove rebotes, embora só tenha acertado 7 de 30 arremessos de quadra pelo Thunder, que está na terceira posição no Oeste.

Com 22 pontos, 13 rebotes e oito assistências de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers derrotou o Indiana Pacers, fora de casa, por 120 a 96, chegando ao sétimo triunfo nos últimos nove duelos. O time da Filadélfia é o terceiro colocado do Leste, logo à frente da equipe de Indianápolis, que contou com 27 pontos de Jimmy Butler e de Thaddeus Young, cada, no duelo de quinta.

Em partida disputada em Londres, o Washington Wizards bateu o New York Knicks por 101 a 100. Já o Charlotte Hornets venceu o Sacramento Kings por 114 a 95.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

Detroit Pistons x Miami Heat

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans