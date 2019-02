Vice-líderes de conferências, Raptors e Nuggets vencem na rodada da NBA

Vice-líderes de suas conferências, Toronto Raptors e Denver Nuggets entraram em quadra na rodada de terça-feira da NBA e se saíram bem. Ambos aproveitaram o fator casa, triunfaram e colocaram pressão em Milwaukee Bucks e Golden State Warriors, respectivamente, na briga pela liderança do Leste e do Oeste.

O triunfo mais expressivo foi dos Raptors, que impuseram a pior derrota do Boston Celtics nesta temporada ao superá-lo por 118 a 95. E o placar poderia ter sido ainda mais expressivo para o time canadense, que chegou a abrir 31 pontos de vantagem, só enfrentando resistência no primeiro quarto, em que perdeu por 32 a 30.

Pascal Siakam brilhou com 25 pontos e oito rebotes pelo time canadense, que agora soma 45 triunfos em 62 duelos, enquanto os Bucks, na liderança do Leste, venceram 46 de 60 jogos. Esse foi o quarto duelo entre as equipes nesta temporada, sendo que cada uma ganhou duas vezes.

Marcus Morris foi o cestinha dos Celtics com 17 pontos e Jaylen Brown somou dez pontos e oito rebotes. O time de Boston perdeu os últimos três jogos e está na quinta posição no Leste com 37 vitórias em 61 duelos.

Também como mandantes, os Nuggets derrotaram o Oklahoma City Thunder por 121 a 112. Embalado, o time de Denver venceu os últimos cinco compromissos, desempenho que o deixa na segunda posição no Oeste, com 42 triunfos em 60 partidas, com apenas uma a menos do que os Warriors.

Além disso, o resultado foi importante por ampliar a vantagem para o próprio Thunder, o terceiro colocado do Oeste com 38 vitórias, sendo que a equipe de Oklahoma City perdeu os últimos dois compromissos.

Nikola Jokic brilhou pelos Nuggets ao ser o cestinha da partida com 36 pontos e ainda quase conseguir um "triple-double", com dez assistências e nove rebotes. Já Paul Millsap se destacou com 12 pontos e dez rebotes. Pelo Thunder, Paul George somou 25 pontos, oito rebotes e seis assistências, mas perdeu seis vezes a posse de bola. E Russel Westbrook terminou a partida com 22 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

No outro jogo da rodada de terça-feira da NBA, o New York Knicks passou pelo Orlando Magic por 108 a 103, em casa, graças a uma grande atuação no último período, vencido por 30 a 13.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Miami Heat x Golden State Warriors

Boston Celtics x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans