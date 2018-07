Visitantes levam vantagem sobre os mandantes no NBB

SÃO PAULO - Um dado chama a atenção no NBB neste início da temporada 2010/11. As equipes que jogam fora de casa vêm levando vantagem sobre os mandantes. Até agora, foram disputadas 50 partidas, com 26 vitórias dos visitantes contra 24 dos donos da casa.

Quem mais venceu longe de seu ginásio foi o Pinheiros/SKY, que conquistou quatro vitórias em cinco partidas fora de São Paulo. O técnico João Marcelo atribui a pequena vantagem dos visitantes ao equilíbrio da competição.

"Eu vejo que este aspecto mostra cada vez mais o nivelamento técnico entre as equipes. E, pelo menos nesse início de temporada, tem se confirmado assim", declarou o comandante pinheirense.

Apesar disso, o treinador acredita que acredita que os mandantes devem voltar a levar vantagem no retorno do campeonato. "Acho difícil isso durar o campeonato todo. A tendência é que o aproveitamento seja um pouco maior para os donos da casa. A tendência é partir para uma condição normal de vantagem para os mandantes."

Outras equipes que vem tendo bom desempenho fora de casa são o Unitri/Universo e o Uniceub/BRB/Brasília, com três vitórias em três partidas cada. Para José Carlos Vidal, técnico do Brasília, a principal vantagem da equipe mandante é contar com o apoio da torcida, mas em alguns lugares este apoio é mais presente do que em outros.

"Eu acho que algumas equipes têm uma torcida bastante forte. E tem alguns outros lugares que você não tem tanta influência da torcida. E isso pode fazer diferença", disse o treinador.

Ao contrário de João Marcelo, José Vidal acredita que os visitantes podem continuar levando vantagem sobre os donos da casa na sequência do campeonato. "Eu acho que a tendência é essa, as equipes mais qualificadas vão conseguir mais vitórias, mesmo fora de casa", explicou.

Após a paralisação para as festas de Natal e Ano Novo, os jogos do NBB voltam a acontecer no dia 7 de janeiro, quando serão realizadas sete partidas válidas pela nona rodada.