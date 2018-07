Vítima de acidente com jogador do Los Angeles Lakers é enterrada

NOVA YORK - Um adolescente, que morreu em um acidente envolvendo o jogador Lamar Odom, do Los Angeles Lakers, da NBA, foi enterrado na última terça-feira. Awsaf Alvi Islam, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos após ter sido atropelado por uma moto, que se chocou com o veículo que transportava o ala-pivô.

Odom visitava sua família em Queens, em Nova York, na última quinta-feira, quando uma moto tentou fazer uma curva à esquerda, em frente à caminhonete em que o jogador estava. Seu chofer, que estava dirigindo o carro, segundo a polícia, não conseguiu desviar da motocicleta, que acabou perdendo o controle ao ser tocada e depois atropelou o jovem.

Awsaf chegou a ser encaminhado para o Hospital Elmhurst Center, de acordo com o porta-voz da instituição, mas não resistiu às lesões e acabou falecendo às 14h30 (horário local) da última sexta-feira. Christian Mora, de 32 anos, que pilotava a moto, está internado no mesmo hospital, em estado estável. A polícia não ordenou nenhuma prisão, mas segue investigando o caso.

"Meus pensamentos e orações estão com a família do garoto", escreveu Odom em sua página no Twitter. Na última temporada, o jogador de 32 anos foi fundamental para a campanha que levou o Los Angeles Lakers à semifinal da Conferência Oeste, sendo eliminado pelo Dallas Mavericks, mesmo vindo do banco de reservas na maior parte das partidas. Por conta de suas atuações na temporada regular, o ala-pivô acabou recebendo o prêmio de melhor sexto homem (jogador considerado reserva) da NBA.