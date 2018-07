Vitória da Argentina classifica Brasil no Sul-Americano de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete contou com seu principal rival para garantir vaga antecipadamente às semifinais do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado em Isla Margarita, na Venezuela. Depois de vencer o Equador, o time de José Neto viu a Argentina derrotar o Paraguai nesta sexta-feira, por 75 a 65, resultado que lhe garantiu na próxima fase.

Além da classificação às semifinais, o Brasil pôde comemorar sua ida para o Pré-Olímpico de 2015, que vale também como a Copa América. Isso porque o Sul-Americano garante os quatro melhores colocados na competição. Os três primeiros ainda vão para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no ano que vem.

Apesar da maior qualidade técnica, a Argentina teve muita dificuldade nesta sexta e foi para o intervalo do primeiro tempo vencendo por apenas dois pontos: 36 a 34. A partir do terceiro quarto, no entanto, a equipe fez valer sua superioridade e arrancou para o triunfo.

Por conta do Mundial da Espanha, que começará no final de agosto, o Brasil está com uma equipe B na Venezuela. A seleção de Rubén Magnano que viaja a terras espanholas, no entanto, ainda tem duas vagas em aberto e um bom desempenho em Isla Margarita pode render aos jogadores comandados por José Neto um lugar no Mundial.