Viúva de Kobe Bryant está 'arrasada' com vazamento de fotos de acidente

Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, está 'absolutamente arrasada' com o suposto vazamento das fotos por parte de policiais da cena do acidente de helicóptero que vitimou o astro do Los Angeles Lakers, sua filha Gianna e outras sete pessoas, no dia 26 de janeiro, em Calabasas, na Califórnia.

"Nossa cliente, Vanessa Bryant, está absolutamente arrasada com as alegações de que policiais do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e do Departamento de Bombeiros de Los Angeles divulgaram publicamente fotos do local do acidente. A Sra. Bryant foi pessoalmente ao escritório do xerife em 26 de janeiro e solicitou que a área fosse designada como zona de exclusão aérea e protegida de fotógrafos, o que foi de importância crucial para ela, pois desejava proteger a dignidade de todas as vítimas e suas famílias", diz nota assinada por Gary Robb, advogado da família Bryant.

"Os socorristas devem ser confiáveis. É indesculpável e deplorável que alguns policiais da subestação do xerife de Lost Hills, outras subestações vizinhas e LACOFD supostamente violem seu dever. Trata-se de uma violação indescritível da decência humana, respeito e dos direitos à privacidade das vítimas e de suas famílias", reforça o documento.

O jornal Los Angeles Times informou que uma fonte da Segurança Pública, sob condição de anonimato, afirmou ter visto fotos no telefone de outro funcionário. Essas fotos mostram o local do acidente e os restos mortais das vítimas. Maria Lucero, chefe da polícia de Los Angeles, afirmou que o "caso está sendo analisado".

Além de Kobe e Gianna, também foram mortos no acidente John Altobelli, técnico de beisebol do Orange Coast College, sua mulher, Keri, e filha Alyssa; Christina Mauser, técnico do time de basquete feminino; e Sarah Chester e sua filha Payton, companheira de equipe de Gianna. Além do piloto Ara Zobayan.