Viúva de Kobe Bryant obtém vitória contra policiais na Justiça dos EUA

Viúva do astro da NBA Kobe Bryant, Vanessa Bryant obteve uma importante vitória na Justiça dos Estados Unidos nesta semana. A decisão judicial permitiu a ela ter acesso aos nomes dos policiais que vazaram as fotos do acidente que vitimaram seu marido e sua filha, Gianna.

Bryant, Gianna e os outras sete pessoas estavam viajando de Orange County para um torneio de basquete em Ventura County em 26 de janeiro de 2020, quando o helicóptero encontrou uma densa névoa no Vale San Fernando, ao norte de Los Angeles.

Os advogados dos policiais tentaram reverter a decisão ao alegarem que, se seus nomes fossem divulgados, outras informações pessoais, como endereços e nomes de familiares, acabariam expostos também, o que poderia gerar ameaças de fãs e até de hackers na internet.

Com a decisão, a viúva de Kobe Bryant poderá incluir as novas informações no processo que ela move contra o estado e o departamento de polícia liderado pelo xerife Alex Villanueva. "A transparência promove a prestação de contas. Estamos ansiosos para ver o caso da Sra. Bryant ser discutido na corte", afirmou o advogado da viúva, Luis Li.