Vivo/Franca derrota São José e é a primeira semifinalista do NBB

SÃO PAULO - Primeiro semifinalista do NBB, o Vivo/Franca selou uma sequência de 3 vitórias sobre o São José/Unimed/Vinac, ao vencer nesta quarta-feira, em casa, por 83 a 62. Apesar do início de jogo mais equilibrado, foi o time francano que conseguiu, comandado pelo pivô norte-americano, Lewis, explorar melhor os espaços e abrir uma vantagem de 12 pontos que só aumentou no decorrer do jogo.

Estando à frente do placar o tempo todo, o Vivo/Franca só precisou administrar o ritmo de jogo para colocar toda a pressão sobre o São José e assim ampliar a diferença para 22 pontos. Depois disso, os joseenses foram incapazes de esboçar qualquer reação.

Quatro jogadores dividiram o posto de cestinha da partida. Pelo lado do Franca, o pivô norte-americano Lewis foi o maior pontuador, com 13 pontos. E em São José, os pivôs Murilo e Rafael Mineiro mais o ala Shipp também tiveram a mesma pontuação. Mas, o grande destaque foi para o elenco francano, em que todos os dez jogadores pontuaram.

"A equipe está de parabéns por ter passado por essa série difícil. Temos um tempo a mais que as outras equipes para podermos nos preparar melhor e esperar o próximo adversário. Estamos bastante focados para enfrentar quem vier", afirmou o ala/armador do Franca, Benite.

O Franca aguarda, agora, os outros três clubes que avançarão para as semifinais. Vale lembrar que como os francanos tiveram melhor campanha na fase de classificação do NBB, eles enfrentarão a equipe pior colocada entre as duas que avançarem.

Vira-vira. O Uniceub/BRB/Brasília venceu nesta quarta o Unitri/Universo por 84 a 72 e virou na série das quartas da NBB em 2 a 1. O destaque do Brasília foi o ala Arthur, cestinha do jogo, com 21 pontos. O ala/pivô Guilherme Giovannoni também teve bom desempenho, com 18 pontos, e o armador Nezinho, contribuiu com um duplo-duplo de 12 pontos e 10 assistências.

Agora, a série volta para Uberlândia, onde as duas equipes fazem o Jogo 04, nesta sexta-feira, às 20h. Os brasilienses só precisam de uma vitória para avançar às semifinais.

Ao vencer nesta terça o Itabom/Bauru por 79 a 73, o Flamengo assumiu a liderança da série quartas de final do NBB. Os cariocas conseguiram mais uma vitória sobre o adversário e, assim, lideram o confronto melhor de cinco jogos por 2 a 1. O armador Hélio foi o principal destaque do Flamengo, anotando 21 pontos, seguido do ala Marcelinho, com 19. O cestinha da partida, no entanto, foi o ala do Bauru, Fischer, que marcou 24.

Ainda vivo. Mesmo depois de ter perdido os dois primeiros confrontos contra o Pinheiros/SKY, o Araldite/Univille respirou na série quartas de final. O time de Joinville venceu o terceiro jogo na prorrogação, fora de casa, por 105 a 103. O armador Manteguinha foi o cestinha do Joinville, com 21 pontos, e o pivô Shilton também teve um bom desempenho, anotando um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. Mas, o grande destaque individual foi mesmo para os 43 pontos do ala do Pinheiros, Marquinhos, novo recorde de pontuação nas Finais do NBB.

As equipes jogam de novo nesta sexta, às 20h, no Ginásio Ivan Rodrigues, em Joinville.