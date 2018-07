Votação deixa Varejão mais distante do All Star Game

CLEVELAND - Está difícil para Anderson Varejão chegar ao All Star Game, o jogo das estrelas da NBA. O pivô do Cleveland Cavaliers, que tenta ser o primeiro brasileiro a jogar a partida entre os melhores da liga, aparece apenas na 14.ª posição entre os alas e pivôs da Conferência Leste. Os números parciais da votação aberta ao público foram divulgados nesta quinta-feira e a votação segue até 14 de janeiro.

Varejão até agora soma 57.336 votos, muito atrás de LeBron James, do Miami Heat, que já coleciona mais de 640 mil votos. Por enquanto, os três titulares nas posições próximas ao garrafão do time do Leste seriam James, Carmelo Anthony (New York Knicks) e Kevin Garnett (Boston Celtics). Este último tem 218 mil votos. Dwyane Wade (Miami) e Rajon Rondo (Boston) completam o time

À frente do brasileiro na briga por uma das três vagas também estão Chris Bosh (Miami), Tyson Chandler (New York), Paul Pierce (Boston Celtics), Joakim Noah (Chicago Bulls), Josh Smith (Atlanta), Andrew Bynum (Philadelphia 76ers) Amare Stoudemire (New York) e Shane Battier (Miami).

A esperança de Varejão, assim, deverá passar a ser um dos convocados pelo técnico do Leste para ser o pivô reserva. Seus concorrentes são Bosh, Chandler, Noah e Stoudemire, que jogam nos quatro times mais tradicionais da conferência. Já Bynum sequer jogou ainda esta temporada.

Na Conferência Oeste o líder em votos é Kobe Bryant, com 639 mil votos, seguido de Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, com 606 mil. Além deles, o time do All Star Game teria: Dwight Howard (Los Angeles Lakers), Blake Griffin (Los Angeles Clippers) e Chris Paul (Lakers). O astro Jeremy Lin, do Houston Rockets, aparece como terceira opção como armador ou ala/armador.