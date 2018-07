Wade supera LeBron e Miami derrota o Cleveland na NBA

No confronto entre os ex-companheiros de time LeBron James e Dwayne Wade, o segundo levou a melhor na noite desta segunda-feira ao liderar o Miami Heat na vitória sobre o Cleveland Cavaliers pelo placar de 106 a 92, diante de sua torcida, em rodada da temporada regular da NBA.

Wade, que atuou ao lado de LeBron no próprio Miami, teve atuação constante decisiva durante todo o jogo. Ele terminou a partida com 32 pontos, cestinha do duelo, e cinco roubadas. LeBron, que cresceu apenas no último quarto, contribuiu com 26 pontos e quatro assistências para o time do brasileiro Anderson Varejão - ainda em tratamento.

Não foi o suficiente para parar a equipe do Miami. Além de Wade, brilharam Hassan Whiteside, com um double double de 16 pontos e 11 rebotes, Mario Chalmers, com 16 pontos e cinco rebotes, e o esloveno Goran Dragic, responsável por 20 pontos e nove assistências.

A vitória foi importante para o Miami, que ainda luta para se manter na zona de classificação para os playoffs. Com 30 triunfos e 36 derrotas, o time de Wade ocupa o oitavo lugar da Conferência Leste. Na segunda colocação, e perto de assegurar a vaga, o Cleveland soma 43 vitórias e 26 derrotas.

A rodada desta segunda também contou com boa atuação do brasileiro Nenê. No triunfo do Washington Wizards sobre o Portland Trail Blazers por 105 a 97, ele anotou 12 pontos, sete rebotes e duas assistências. Não foi tão bem quanto John Wall, o grande destaque da noite. Ele quase marcou um triple double ao anotar 21 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Na briga por um lugar nos playoffs, o Washington tem 39 vitórias e 28 derrotas. Ocupa o quinto lugar na tabela do lado leste. Na Conferência Oeste, o Portland tem situação um pouco mais tranquila, com 44 triunfos e 21 derrotas.

A liderança pertence ao Golden State Warriors, que venceu mais uma na competição e assegurou a classificação para os playoffs. No entanto, sofreu para superar o combalido Los Angeles Lakers por 108 a 105, mesmo jogando em casa. Klay Thompson liderou os anfitriões com seus 26 pontos - Leandrinho ficou de fora por decisão do técnico. O Lakers se apoiou na dupla Jordan Clarkson e Wayne Ellington. Cada um anotou 17 pontos.

Com sua 53ª vitória na temporada, o Golden State, que tem apenas 13 derrotas, conquistou a vaga na fase seguinte da competição. Dona da melhor campanha da NBA, a equipe se juntou ao Atlanta Hawks, que já estava garantido nos playoffs. O líder do lado Leste derrotou o Sacramento Kings por 110 a 103, nesta rodada. Tem agora 53 vitórias e 14 derrotas.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Indiana Pacers 98 x 117 Toronto Raptors

Washington Wizards 105 x 97 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 108 x 89 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 92 x 81 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 106 x 122 Brooklyn Nets

Miami Heat 106 x 92 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 119 x 115 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 94 x 66 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 103 x 110 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 108 x 105 Los Angeles Lakers

Jogos desta terça-feira:

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x New York Knicks

Orlando Magic x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets