Warriors acerta contratação de DeMarcus Cousins por uma temporada na NBA

Considerado um dos melhores pivôs da NBA na atualidade, DeMarcus Cousins reforçará o melhor time da liga. Na noite da última segunda-feira, o jogador de 27 anos fechou contrato por uma temporada com o Golden State Warriors, atual bicampeão do basquete norte-americano e que venceu três das últimas quatro edições da competição.

Cousins atuou pelo New Orleans Pelicans na última temporada e era um dos destaques da equipe até janeiro, quando rompeu o tendão de Aquiles e se tornou desfalque pelo resto da competição. Mesmo assim, a franquia chegou até as semifinais da Conferência Oeste, em que foi eliminada justamente pelo Warriors.

Seu contrato com o Pelicans chegou ao fim após o término da temporada, o que o tornou um agente livre. E depois de receber pouco mais de US$ 18 milhões no último ano, Cousins assinou contrato com o Warriors para ganhar "apenas" US$ 5,3 milhões (cerca de R$ 20,67 milhões) por uma temporada.

A contratação do jogador foi considerada pela imprensa norte-americana uma resposta do Warriors à ida de LeBron James para o Los Angeles Lakers. Cousins chega para reforçar o melhor elenco da NBA, que conta com nomes como os de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Andre Iguodala.