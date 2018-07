Warriors arrasa Kings e se mantém como líder geral da NBA

O Golden State Warriors voltou a mostrar que segue em ótima fase ao arrasar o Sacramento Kings por 121 a 96, mesmo atuando fora de casa, na rodada desta terça-feira da NBA. Com o resultado, o time se manteve como líder geral da liga de basquete dos Estados Unidos, agora com 38 vitórias em 46 partidas disputadas.

Também líder da Conferência Oeste, o Warriors só acumula menos triunfos do que o Atlanta Hawks, que venceu 40 vezes, mas já tendo disputado 49 jogos.

O grande nome desta vitória da equipe de Oakland foi Stephen Curry, com 23 pontos, nove assistências e cinco rebotes. Os reservas Marreese Speights e Andre Iguodala também estiveram bem no campo ofensivo, com 17 pontos cada um pelo time visitante, enquanto o brasileiro Leandrinho ajudou com 12 pontos, cinco assistências e dois rebotes.

Pelo lado do time de Sacramento, Demarcus Cousins brilhou como cestinha da partida, com 26 pontos, sendo que acumulou um "double-double" ao apanhar 11 rebotes. Sua ótima atuação, porém, não evitou a 30ª derrota da equipe em 47 jogos, retrospecto que a deixa na 12ª posição da Conferência Oeste.

Outra equipe que realiza boa campanha nesta temporada da NBA e saiu de quadra com vitória na rodada desta terça-feira foi o Portland Trail Blazers, que sofreu, mas derrotou o Utah Jazz por 103 a 102, em casa, e se garantiu na quarta posição do Oeste, agora com 33 triunfos em 49 confrontos. Com 25 pontos, Damian Lillard foi o cestinha do Blazers no duelo, enquanto Gordon Hayward, do Jazz, foi o maior pontuador do jogo, com 27.

Já o New York Knicks, dono da segunda pior campanha da temporada, caiu por 108 a 97 diante do Boston Celtics, no Madison Square Garden, em Nova York. Lanterna da Conferência Leste, a equipe agora tem 39 derrotas em 49 jogos.

Logo à frente do Knicks no Leste, o Philadelphia 76ers reagiu nesta rodada de terça-feira ao superar o Denver Nuggets por 105 a 98, em casa, onde deixou o seu adversário na 11ª posição da Conferência Oeste.

Confira os resultados desta terça-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 105 x 98 Denver Nuggets

Detroit Pistons 108 x 91 Miami Heat

New York Knicks 97 x 108 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 103 x 102 Utah Jazz

Sacramento Kings 96 x 121 Golden State Warriors

Confira as partidas desta quarta-feira:

Indiana Pacers x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Boston Celtics x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Dallas Mavericks