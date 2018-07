Warriors arrasam Knicks e ampliam invencibilidade em casa

Stephen Curry mostrou mais uma vez por que pleiteia um lugar entre os melhores da história do basquete e voltou a brilhar em outra vitória tranquila do irresistível Golden State Warriors. Na rodada de quarta-feira da NBA, o armador foi o grande destaque do triunfo tranquilo de sua equipe sobre o New York Knicks por 121 a 85, em casa.

Líder da Conferência Oeste, o Golden State Warriors atingiu a incrível marca de 50 vitórias consecutivas em casa, sendo a 32.ª nesta temporada. No total, são 61 triunfos em 67 partidas em 2015/2016 para os atuais campeões e grandes candidatos ao título. Já os Knicks fazem péssima campanha no Leste e somam apenas 13 vitórias, em antepenúltimo da conferência.

Curry já quebrou o recorde de bolas de três em uma temporada e na quarta adicionou mais oito para a conta. Foram 34 pontos para o armador, e isso em somente 28 minutos em quadra, uma vez que a partida estava tão fácil que ele pôde descansar durante todo o último período. Draymond Green e Andrew Bogut também ficaram no banco no quarto final.

Klay Thompson também se destacou ao marcar 19 pontos, enquanto os brasileiros dos Warriors foram mais discretos. Leandrinho ficou 22 minutos em quadra e marcou sete pontos, enquanto Anderson Varejão anotou quatro pontos nos 10 minutos em que atuou.

Se o líder do Oeste venceu, o do Leste não deixou por menos e também levou a melhor na quarta-feira. Em casa, a equipe recebeu o Dallas Mavericks sem o astro LeBron James e o pivô Timofey Mozgov, ambos poupados, mas ainda assim fez 99 a 98 e chegou ao 48.º triunfo da temporada. Os Mavericks têm 34 e é o oitavo do Oeste.

Mesmo sem seu principal jogador, os Cavaliers foram comandados por Kyrie Irving, cestinha com 33 pontos, e Kevin Love, que anotou 23 pontos e 18 rebotes. Assim, chegou ao último período vencendo por 16 pontos. Mas os Mavericks reagiram e chegaram a ter a chance do empate, mas Irving roubou bola fundamental para garantir o triunfo. Dirk Nowitzki e David Lee lideraram os visitantes, com 20 pontos cada.

Pela Conferência Oeste, o terceiro colocado Oklahoma City Thunder passeou sobre o Boston Celtics, quinto do Leste, por 130 a 109, mesmo fora de casa. Foram 28 pontos e nove assistências para Kevin Durant, além de 24 pontos para Russell Westbrook. Isaiah Thomas liderou os Celtics com 29.

Atrás do Thunder, o Los Angeles Clippers, quarto do Oeste, também levou a melhor na quarta ao fazer 122 a 106 sobre o Houston Rockets, mesmo fora de casa. Chris Paul (15 pontos e 16 assistências), J.J. Redick (25 pontos) e DeAndre Jordan (23 pontos e 16 rebotes) comandaram a vitória. De nada adiantaram os 33 pontos de James Harden para o Rockets, sétimo colocado do Oeste.

No duelo entre dois brasileiros, o Washington Wizards levou a melhor sobre o Chicago Bulls por 117 a 96, em casa. Nenê foi titular e ajudou na vitória ao marcar 12 pontos. Cristiano Felício marcou somente dois pontos e pegou seis rebotes pelos Bulls.

Confira os resultados de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 107 x 99 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 99 x 98 Dallas Mavericks

Washington Wizards 117 x 96 Chicago Bulls

Detroit Pistons 114 x 118 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 108 x 114 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 106 x 122 Houston Rockets

Sacramento Kings 108 x 123 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 121 x 85 New York Knicks

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Miami Heat x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Phoenix Suns