Warriors atropela na abertura dos playoffs, mas Curry se machuca

O Golden State Warriors atropelou o Houston Rockets neste sábado, em casa, no primeiro duelo entre as equipes nos playoffs da NBA. Com mais uma grande atuação de Stephen Curry, os anfitriões venceram por 104 a 78 no confronto que abriu a série melhor de sete jogos entre os dois times.

Melhor equipe da primeira fase com direito a recorde histórico de vitórias (73), o Golden State tomou conta da partida desde o início. Curry terminou como cestinha mesmo estando em quadra por apenas 20 minutos. Ele teve ótimo aproveitamento dos três pontos, com cinco acertos em sete tentativas, e fechou o jogo com 24 pontos.

O jogador, no entanto, preocupa para o próximo jogo. Ele deixou a quadra no final do segundo quarto com dores no tornozelo direito. Foi para o vestiário antes do intervalo. Voltou no terceiro quarto por alguns minutos, mas saiu novamente e não voltou mais.

Klay Thompson, com 16 pontos, e Draymond Green, com um "double-double" de 12 pontos e dez rebotes, também se destacaram pelo time da casa. O brasileiro Leandrinho atuou por 15 minutos e marcou nove pontos. Anderson Varejão entrou no último quarto, ficou em quadra por sete minutos, mas terminou zerado. Pelo lado do Houston, o barbudo James Harden terminou como cestinha ao anotar 17 pontos, e Dwight Howard alcançou um "double-double" com 11 rebotes e 14 pontos.

O próximo duelo entre as equipes está marcado para segunda-feira, com novo mando do Golden State Warriors. A terceira e a quarta partida acontecem em Houston na quinta-feira e no domingo do dia 24.

PACERS NA FRENTE

Em outro duelo dos playoffs que começou a ser disputado neste sábado, o Indiana Pacers saiu na frente do Toronto Raptors com uma vitória por 100 a 90, fora de casa, graças a uma grande atuação de Paul George, que marcou 33 pontos e deu seis assistências.

Pelo lado dos anfitriões, os armadores Kyle Lowry e DeMar DeRozan tiveram um desempenho ruim - fizeram 11 e 14 pontos, respectivamente. Quem se salvou foi o pivô lituano Valanciunas, que finalizou o jogo com 12 pontos e 19 rebotes. O próximo duelo entre as duas equipes pelos playoffs será na segunda-feira, novamente em Toronto.