Warriors atropela Nuggets fora de casa e se iguala ao Rockets na ponta do Oeste

Depois de uma fase instável no início desta temporada regular da NBA, o Golden State Warriors aos poucos vai recuperando o status de grande força da atualidade na liga de basquete dos Estados Unidos. Mais uma prova disso foi dada na rodada da noite do último sábado, quando a equipe de Oakland atropelou o Denver Nuggets por 127 a 108, fora de casa, e se igualou ao Houston Rockets na liderança da Conferência Oeste.

O Warriors vinha embalado por uma expressiva vitória por 20 pontos de diferença sobre o San Antonio Spurs, que foi seu rival na final desta conferência na temporada passada. E agora os favoritos conquistaram com autoridade a sétima vitória em dez jogos nesta campanha.

Para fazerem valer o seu favoritismo como visitantes, os atuais campeões da NBA voltaram a contar com boas atuações dos seus principais astros. Kevin Durant foi o cestinha do time, com 25 pontos, assim como acumulou sete rebotes e sete assistências. Stephen Curry, por sua vez, contabilizou um "double-double" de 22 pontos e 11 assistências, enquanto Draymond Green e Klay Thompson marcaram 15 pontos cada um.

Pelo lado do Nuggets, que agora tem cinco derrotas em dez jogos e ocupa a décima posição da Conferência Oeste, Will Barton se destacou ao sair do banco de reservas para marcar 21 pontos, mas não conseguiu evitar o massacre da equipe de Oakland.

TIMBERWOLVES EMBALADO

Logo abaixo de Rockets e Warriors na tabela de classificação do Oeste está o Minnesota Timberwolves, que em outra partida da rodada deste sábado derrotou o Dallas Mavericks por 112 a 99, em casa, e passou a somar seis triunfos em nove partidas.

Essa foi a quarta vitória seguida da equipe de Minnesota, que desta vez contou com uma grande atuação de Karl-Anthony Towns, cestinha da partida, com 31 pontos, e que também garantiu um "double-double" ao pegar 12 rebotes. Andrew Wiggins, com 23 pontos, foi o outro principal destaque dos anfitriões. Também foi a décima derrota do Mavericks em 11 partidas. Lanterna da Conferência Oeste, o time do Texas amarga a pior campanha geral desta temporada da NBA.

Ainda pela rodada deste sábado à noite, o Memphis Grizzlies bateu o Los Angeles Clippers por 113 a 104, fora de casa, e ficou logo à frente do adversário na quarta posição do Oeste, agora com seis triunfos em nove jogos. Já a equipe da Califórnia tem cinco vitórias e três derrotas na quinta colocação.

Mike Conley, Marc Gasol e Tyreke Evans, com 22, 21 e 20 pontos, respectivamente, foram os principais nomes do Grizzlies, enquanto Blake Griffin, com um "double-double" de 30 pontos e 11 rebotes, se destacou pelo Clippers, que ainda contou com 23 pontos de Patrick Beverley e DeAndre Jordan fazendo 12 pontos e apanhando dez rebotes.

Em outra partida da rodada deste sábado à noite da NBA, o Detroit Pistons bateu o Sacramento Kings por 108 a 99, em casa, e se garantiu na vice-liderança da Conferência Leste, com sete vitórias e três derrotas em dez confrontos, atrás apenas do líder Boston Celtics. Já o Kings é o vice-lanterna do Oeste, com apenas um triunfo conquistado em nove jogos.

Avery Bradley, cestinha do jogo, com 24 pontos, Tobias Harris, com 20, e Andre Drummond, com um "double-double" de 16 pontos e 19 rebotes, foram os grandes nomes do triunfo do Pistons, enquanto Zach Randolph fez 19 pontos pelo time de Sacramento.

NA PRORROGAÇÃO

Também atuando como mandante, o Chicago Bulls acabou caindo diante do New Orleans Pelicans por 96 a 90, em casa, em uma partida decidida apenas na prorrogação. Foi a sexta derrota em oito jogos da equipe de Illinois, retrospecto ruim que a deixa na penúltima posição da Conferência Leste. Já o Pelicans passou a figurar como nono colocado do Oeste, com cinco derrotas em dez partidas, logo abaixo da zona de classificação aos playoffs.

Anthony Davis, com 27 pontos e 16 rebotes, brilhou como principal nome do triunfo do time visitante. Pelo lado do Bulls, o brasileiro Cristiano Felício saiu do banco de reservas e atuou por dez minutos ao total, nos quais não marcou nenhum ponto e contabilizou cinco rebotes.

Confira os resultados da rodada deste sábado à noite:

Los Angeles Clippers 104 x 113 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 108 x 99 Sacramento Kings

Chicago Bulls 90 x 96 New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves 112 x 99 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 108 x 127 Golden State Warriors

Confira os jogos deste domingo:

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Miami Heat

Orlando Magic x Boston Celtics

Toronto Raptors x Washington Wizards

Houston Astros x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

New York Knicks x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies