Warriors atropelam Memphis com show de Curry e batem recorde

O Golden State Warriors mostrou, na noite de sexta-feira, por que é o grande favorito a ficar com o título da Conferência Oeste da NBA. Jogando fora de casa contra o vice-líder, numa prospecção do que pode ser a final do Oeste, o time do brasileiro Leandrinho atropelou o Memphis Grizzlies, vencendo por 107 a 84.

Candidato ao posto de MVP, Stephen Curry deu show com 38 pontos e 10 assistências, enquanto Klay Thompson ainda contribuiu com outros 28 pontos. Leandrinho jogou apenas por 20 minutos e mais errou do que acertou, fechando sua participação com quatro pontos e igual número de rebotes, além de duas assistências.

A vitória foi a oitava seguida do Warriors, que venceu 13 das suas últimas 14 partidas. Com campanha de apenas 13 derrotas em 72 partidas, o time de Golden State precisa de apenas mais uma vitória para garantir matematicamente o primeiro lugar do Oeste. Os 59 triunfos constituem novo recorde da franquia.

Enquanto isso, o Grizzlies se complica. Com cinco derrotas nos últimos 10 jogos, a equipe de Memphis corre o risco de perder o segundo lugar, uma vez que já tem quatro rivais na sua cola. O Houston Rockets, em terceiro, tem uma vitória e uma partida a menos e é quem mais ameaça. Na noite de sexta, o time do Texas contou com 33 pontos de James Harden para vencer o Minnesota Timberwolves por 120 a 110, em Houston.

Outra briga interessante no Oeste é pelo quarto lugar, que vale o direito de decidir em casa na primeira rodada dos playoffs. Por enquanto, a vaga é do Portland Trail Blazers, que ganhou do Phoenix Suns por 87 a 81, em Phoenix. Mas o Los Angeles Clippers está chegando após seis vitória seguidas, a última delas por 119 a 98 sobre o 76ers, na Filadélfia. DeAndre Jordan teve ''double double'' de 17 pontos e 20 rebotes. Agora o Clippers tem duas vitórias e duas partidas a menos que o Portland. Classificada aos playoffs pela quarta vez seguida, a franquia de Los Angeles bateu seu próprio recorde.

O San Antonio Spurs também sonha em chegar ao quarto lugar, uma vez que só tem uma derrota (e um jogo) a mais que o Portland. Na noite de sexta-feira, o atual campeão da NBA ganhou jogo chave contra o Dallas Mavericks, por 94 a 76, em casa, deixando o rival para trás, em sétimo. Tiago Splitter foi bem, para ser o melhor brasileiro da rodada, com 13 pontos e sete rebotes, além de três assistências.

Nenê, por sua vez, não teve grande noite e jogou só 19 minutos. Por decisão técnica, sequer participou das duas prorrogações da vitória do Washington Wizards sobre o Charlotte Hornets, por 110 a 107, na capital norte-americana.

LESTE

A briga pelo primeiro lugar da Conferência Leste acabou nesta sexta, quando o Cleveland Cavaliers foi a Nova York e perdeu para o Brooklyn Nets por 106 a 98. O time de Kyrie Irving (26 pontos), LeBron James (24) e Kevin Love (18) deixou de ter condições matemáticas de superar o Atlanta Hawks.

Líder do Leste, o Hawks entrou em quadra relaxado, com vantagem de decidir os playoffs em casa, e passou tranquilo pelo Miami Heat, por 99 a 86, com double double de Dennis Schroder (12 pontos e 11 assistências).

No Canadá, o Toronto Raptors se recuperou e ganhou dos Los Angeles Lakers por 94 a 83, chegando à sua 43.ª vitória e se aproximando do Chicago Bulls, que folgou na rodada e tem 44, com o mesmo número de jogos. Bruno Caboclo participou de 1min25s da partida no Air Canada Centre e não foi bem, com uma falta e dois turnovers.

Por fim, pela acirrada briga pelo sétimo e oitavo lugares, disputado por cinco equipes, quem se deu bem foi o Boston Celtics, que venceu o lanterna New York Knicks, por 96 a 92, no clássico jogado no Madison Square Garden. O Boston é o oitavo, atrás do Miami, e à frente do Brooklyn, do Indiana e do Charlotte.

O Detroit Pistons, 12.º colocado, mostrou que ainda sonha e chegou à quarta vitória seguida, fora de casa, vencendo o Orlando Magic por 111 a 97. Reggie Jackson teve triple double, de 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 97 x 111 Detroit Pistons Philadelphia 76ers 98 x 119 Los Angeles Clippers Washington Wizards 110 x 107 Charlotte Hornets Atlanta Hawks 99 x 86 Miami Heat Brooklyn Nets 106 x 98 Cleveland Cavaliers New York Knicks 92 x 96 Boston Celtics Toronto Raptors 94 x 83 Los Angeles Lakers Houston Rockets 120 x 110 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 84 x 107 Golden State Warriors New Orleans Pelicans 102 x 88 Sacramento Kings San Antonio Spurs 94 x 76 Dallas Mavericks Denver Nuggets 107 x 91 Utah Jazz Phoenix Suns 81 x 87 Portland Trail Blazers

