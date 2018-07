Warriors bate Grizzlies e reedita seu melhor início invicto de campanha na NBA

Assim, o Warriors segue despontando como favorito ao título desta temporada 2015/2016, embalado principalmente por Stephen Curry, nome principal da campanha anterior da equipe na NBA, que diante do Grizzlies se destacou como cestinha da partida, com 28 pontos.

O astro ainda ajudou a sua equipe com cinco rebotes e cinco assistências, enquanto o brasileiro Leandrinho esteve em quadra pelo Warriors por quase 14 minutos, nos quais contabilizou apenas quatro pontos, mas fez quatro assistências.

Curry, por sua vez, voltou a brilhar com lindas cestas de três pontos, sendo uma delas de quase do meio da quadra no estouro do cronômetro no final do terceiro quarto, fato que acabou sendo um balde de água fria na cabeça da equipe da casa, que não teve forças para reagir no período derradeiro do duelo. Derrotado, o Grizzlies teve como principal destaque o espanhol Marc Gasol, com 26 pontos.

Com o triunfo, o Warriors segue disparado na ponta da Conferência Oeste, com suas nove vitórias em nove jogos, enquanto o Grizzlies amargou sua sexta derrota em nove partidas, retrospecto que o deixa apenas em 12º na mesma conferência.

Em segunda lugar na Conferência Oeste está o San Antonio Spurs, que em outro jogo da rodada de quarta-feira superou o Portland Trail Blazers por 113 a 101, fora de casa, e assim passou a contabilizar seis triunfos em oito partidas disputadas.

LaMarcus Aldridge e Kawhi Leonard, respectivamente com 23 e 20 pontos, lideraram o triunfo do Spurs, que assim deixaram o Blazers na décima posição da mesma conferência, com quatro vitórias em nove partidas.

DALLAS VENCE E VAIA DEANDRE JORDAN - Depois de ver fracassar na última hora a sua tentativa de contratar DeAndre Jordan, que resolveu permanecer no Los Angeles Clippers, o Dallas Mavericks acabou batendo a equipe da Califórnia por 118 a 108, em casa, em um jogo marcado pela perseguição ao jogador que poderia ter ido para o time do Texas antes de começar esta temporada.

Vaiado sempre que pegava na bola, Jordan teve atuação discreta, com nove pontos em nove rebotes, assim como errou seis dos seis lances livres que chutou. Já o astro da equipe da casa, o alemão Dirk Nowitzki, acabou sendo decisivo com 31 pontos, sendo que acertou 11 de 14 arremessos de quadra. Essa foi, por sinal, a primeira vez que o astro passou a marca de 30 pontos nesta temporada, após oito jogos disputados.

SPLITTER DISCRETO - O brasileiro Tiago Splitter esteve em quadra nesta rodada de quarta-feira pelo New Orleans Pelicans e acabou tendo uma atuação discreta na derrota por 106 a 98 para o Atlanta Hawks, fora de casa. Ele atuou por 18 minutos e fez apenas oito pontos, pegou três rebotes e deu uma assistência.

A rodada desta quarta-feira também marcou a primeira vitória do Brooklyn Nets nesta temporada da NBA, após ter amargado sete derrotas seguidas. Mesmo atuando fora de casa, a equipe superou o Houston Rockets por 106 a 98. Já o Philadelphia 76ers, lanterna geral da competição, amargou a oitava rodada em oito jogos ao cair por 119 a 103 diante do Toronto Raptors, em casa.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 95 x 93 New York Knicks

Orlando Magic 101 x 99 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 103 x 119 Toronto Raptors

Boston Celtics 91 x 102 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 106 x 98 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 118 x 108 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 98 x 106 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 84 x 100 Golden State Warriors

Denver Nuggets 103 x 102 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 101 x 92 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 101 x 113 San Antonio Spurs

Confira os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers