Warriors batem Kings com 25 pontos de Durant na pré-temporada da NBA

Com ótima atuação do recém-contratado Kevin Durant e uma impressionante ofensiva de 11 a 0 na parte final do duelo, o Golden State Warriors assegurou a sua segunda vitória na pré-temporada da NBA ao derrotar o Sacramento Kings por 105 a 96, na noite de quinta-feira, em San Jose, na Califórnia.

Após ter desempenho discreto no seu primeiro jogo, diante do Los Angeles Clippers, Durant brilhou diante dos Kings ao anotar 25 pontos nos 26 minutos em que atuou, tendo acertado oito de 11 arremessos de quadra. Além disso, obteve cinco rebotes e deu uma assistência.

Stephen Curry marcou 13 pontos e deu cinco assistências pelo Warriors, enquanto Klay Thompson anotou apenas 11. Já o brasileiro Anderson Varejão capturou cinco rebotes nos quatro minutos em que permaneceu em quadra.

O triunfo, porém, não foi fácil, tanto que os Kings foram ao intervalo vencendo por 55 a 50. Só que o time de Sacramento acabou cedendo a vantagem na ofensiva final do Warriors, quando liderava o placar por 96 a 94. DeMarcus Cousins foi o destaque da equipe na derrota ao marcar 20 pontos.

Também na noite de quinta-feira, o Atlanta Hawks superou o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 104 a 83, na estreia de Dwight Howard, que acumulou sete pontos e seis rebotes nos 17 minutos em que permaneceu em quadra. Já o Brooklyn Nets superou o Detroit Pistons por 101 a 94, em casa, com grande atuação do recém-contratado Jeremy Lin, que anotou 21 pontos.