Warriors bate Grizzlies e fica a duas vitórias de bater recorde na NBA

Mais uma vez, Stephen Curry ficou abaixo do esperado. O armador, grande favorito a repetir o prêmio de MVP (jogador mais valioso) da temporada, tem atravessado fase irregular nas últimas semanas. Mas o Golden State Warriors não depende apenas dele. E mesmo com seu maior astro oscilando, contou com grande atuação de Draymond Green para buscar uma suada vitória sobre o Memphis Grizzlies por 100 a 99, fora de casa, na noite de sábado, e seguir sonhando com a melhor campanha da história da NBA.

Foi a 71.ª vitória do Warriors na temporada em 80 partidas. O time é apenas o segundo da história a conseguir chegar a 70 triunfos, ao lado do Chicago Bulls, que teve 72 vitórias em 1995/1996. Para quebrar este recorde, o time de Oakland precisará vencer seus dois últimos triunfos, incluindo um diante do San Antonio Spurs neste domingo no Texas, onde a equipe está invicta nesta temporada.

Quase que a 10.ª derrota do Warriors aconteceu no sábado. O Grizzlies, mesmo bastante desfalcado, dominou boa parte do duelo, impôs seu forte jogo de garrafão e chegou a abrir 10 pontos a seis minutos para o fim. Mas aí Curry acertou um arremesso de longe, Green decidiu embaixo da cesta e a defesa do time de Oakland fez a diferença para impedir que o adversário pontuasse na reta final.

Curry marcou somente 17 pontos, com a decepcionante marca de três arremessos convertidos de três pontos em 14 tentados, mas compensou com nove rebotes e oito assistências. Draymond Green terminou com 23 pontos e 11 rebotes, enquanto Klay Thompson marcou 20. Os brasileiros Leandrinho e Anderson Varejão pouco atuaram e deixaram a quadra sem pontuar.

Foi do lado do Grizzlies, no entanto, que saiu o cestinha: Matt Barnes, autor de 24 pontos, além de 15 rebotes. A equipe vive momento complicado nesta reta final, caiu para a sexta posição, com 42 triunfos, mas já está garantida nos playoffs.

Se o líder do Oeste venceu, no Leste o Cleveland Cavaliers decepcionou e caiu diante do irregular Chicago Bulls. No sábado, LeBron James bem que fez sua parte e terminou com 33 pontos, mas seu time perdeu fora de casa por 105 a 102. O brasileiro Cristiano Felício teve grande atuação e contribuiu com 16 pontos e cinco rebotes para o triunfo.

Foi a 24.ª derrota do Cavaliers, que ainda pode perder a liderança da conferência para o Toronto Raptors. Do outro lado, o triunfo significou a manutenção da esperança do Bulls, que é o nono colocado do Leste, com 40 vitórias. Para ir aos playoffs, a equipe precisa vencer seus últimos dois compromissos e torcer por derrotas do Indiana Pacers.

No confronto direto pela terceira colocação do Leste, o Atlanta Hawks derrotou o Boston Celtics por 118 a 107, em casa, e ficou com a posição. Destaque para os 31 pontos e 16 rebotes de Paul Millsap. Já o terceiro colocado do Oeste, o Oklahoma City Thunder, caiu diante do Sacramento Kings por 114 a 112, apesar dos 31 pontos de Kevin Durant.

Confira os resultados de sábado na NBA:

New Orleans Pelicans 100 x 121 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 118 x 107 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 99 x 100 Golden State Warriors

Chicago Bulls 105 x 102 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 105 x 106 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 114 x 112 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Utah Jazz

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Miami Heat x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

New York Knicks x Toronto Raptors