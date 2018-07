Warriors batem Jazz e ficam mais perto do recorde na NBA

O Golden State Warriors está agora a somente cinco vitórias de alcançar a melhor campanha de toda a história da NBA. Na noite de quarta-feira, a equipe de Oakland suou, mas derrotou o Utah Jazz por 103 a 96 na prorrogação, fora de casa, e se aproximou do histórico Chicago Bulls de 1995/1996.

Naquela época, o time de Michael Jordan teve a melhor campanha da NBA em uma temporada regular até hoje, com 72 vitórias e 10 derrotas. O Warriors lidera a Conferência Oeste atualmente com 68 triunfos e sete derrotas. Vale lembrar, no entanto, que o time ainda tem confrontos difíceis nas últimas sete partidas, inclusive dois contra o San Antonio Spurs e dois com o Memphis Grizzlies.

Na quarta, o Warriors foi melhor no primeiro quarto, mas ficou quase todo o restante da partida atrás do placar. No quarto período, se aproximou graças a uma série de lances livres errados do Jazz, inclusive um de Shelvin Mack que poderia colocar a distância em quatro pontos a 24 segundos para o fim. Com três pontos atrás, Klay Thompson acertou um arremesso de longa distância para deixar tudo igual. Na prorrogação, Stephen Curry assumiu o protagonismo, marcou seis pontos seguidos e garantiu o triunfo.

Curry terminou como cestinha do confronto com 31 pontos, sendo 15 em bolas de três, e ainda pegou sete rebotes. Thompson marcou 18 pontos, enquanto Leandrinho terminou com sete e Anderson Varejão não pontuou. Pelo Jazz, destaque para os 21 pontos de Gordon Hayward.

A derrota do Jazz embolou a briga pela oitava vaga no Oeste. A equipe é atualmente a oitava colocada, com 37 vitórias, mesmo número de Houston Rockets, sétimo, e Dallas Mavericks, nono colocado que bateu o New York Knicks na quarta por 91 a 89, com 26 pontos de J.J. Barea.

Atrás do Warriors, na segunda posição do Oeste, está o San Antonio Spurs, que recebeu o New Orleans Pelicans na quarta e venceu por 100 a 92. Foi a 38.ª vitória dos texanos em 38 partidas em casa na temporada, recorde da história da NBA. Destaque para os 20 pontos do argentino Manu Ginóbili vindo do banco.

Na segunda posição do Leste está o Toronto Raptors, que se aproximou do Cleveland Cavaliers ao derrotar o Atlanta Hawks por 105 a 97, em casa, com 26 pontos de DeMar DeRozan. Foi o 50.º triunfo do Raptors, somente dois atrás do Cavaliers. Na sequência, em terceiro, está o Hawks, com 45 vitórias e também já garantido nos playoffs.

A rodada de quarta ainda teve outros brasileiros em quadra. Na Califórnia, o Washington Wizards, décimo do Leste, praticamente selou sua eliminação antes dos playoffs ao cair diante do Sacramento Kings por 120 a 111 e chegar à 39.ª derrota. Nenê, no entanto, teve ótima atuação e marcou 15 pontos vindo do banco.

Já o Los Angeles Lakers surpreendeu o Miami Heat e triunfou por 102 a 100 na prorrogação, graças a lindo arremesso de Julius Randle a um segundo pra o fim. Marcelinho Huertas marcou seis pontos e deu quatro assistências pelo time californiano, ainda o lanterna do Oeste. Já o Heat é o quinto do Leste e está praticamente garantido nos playoffs.

Confira os resultados da última NBA na quarta-feira

Toronto Raptors 105 x 97 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 105 x 109 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 105 x 94 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 79 x 99 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 91 x 89 New York Knicks

San Antonio Spurs 100 x 92 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 96 x 103 Golden State Warriors

Sacramento Kings 120 x 111 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 102 x 100 Miami Heat

Acompanhe as partidas desta quinta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Orlando Magic

Houston Rockets x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Boston Celtics