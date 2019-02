Warriors bate o Suns e segue na ponta do Oeste; Pelicans vence com Anthony Davis

Líder da Conferência Oeste, o Golden State Warriors não teve maiores dificuldades para vencer pela 39.ª vez na temporada na rodada de sexta-feira da NBA. Os atuais bicampeões da liga visitaram o Phoenix Suns e contaram com boas atuações de suas principais estrelas para fazer 117 a 107, somando o 14.º triunfo nas últimas 15 partidas.

Depois de três períodos sem brilho, o Warriors deslanchou no quarto final para confirmar a vitória. O cestinha da equipe foi Klay Thompson, com 25 pontos, mas Kevin Durant contribuiu com 21, além de oito rebotes, enquanto Stephen Curry marcou 20, com sete rebotes e sete assistências. DeMarcus Cousins ainda terminou com 18 pontos.

Pelo lado do Suns, lanterna do Oeste, esta foi a 46.ª derrota em 57 partidas. Nem mesmo os 25 pontos do reserva Kelly Oubre Jr. e os 23 do novato Deandre Ayton, que ainda pegou 12 rebotes, impediram mais um resultado negativo do time do Arizona.

Se o líder do Oeste venceu, o primeiro colocado do Leste não deixou por menos. Na sexta, o Milwaukee Bucks visitou o Dallas Mavericks e levou a melhor por 122 a 107. Esta foi a 41.ª vitória da equipe, que detém a melhor campanha da NBA, enquanto o Mavericks perdeu pela 29.ª vez e está em 11.º do Oeste, cada vez mais longe dos playoffs.

O destaque do Bucks mais uma vez ficou por conta de Giannis Antetokounmpo. O grego dominou o confronto ao terminar com 29 pontos e 17 rebotes, e ainda foi auxiliado pelos 20 pontos de Brook Lopez. Pelo Mavericks, o novato Luka Doncic foi o cestinha, também com 20 pontos.

No confronto entre dois prováveis participantes dos playoffs, o Philadelphia 76ers recebeu o Denver Nuggets e venceu por 117 a 110, na estreia de Tobias Harris. Este foi o 35.º triunfo do 76ers, quinto colocado do Leste, enquanto o Nuggets caiu pela 18.ª vez, na vice-liderança do Oeste.

Inspirado, J.J. Redick comandou o triunfo dos mandantes com 34 pontos, enquanto Jimmy Butler marcou 22. Harris terminou com 14 pontos e oito rebotes. Pelo Nuggets, mais uma vez o destaque foi o pivô Nikola Jokic, que anotou um "triple-double": 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Único brasileiro em quadra na sexta, Cristiano Felício atuou por 15 minutos e terminou com cinco pontos e quatro rebotes em uma rara vitória do Chicago Bulls, por 125 a 106 sobre o Brooklyn Nets, fora de casa. Com 13 triunfos, o Bulls é o 13.º do Leste, mesma conferência na qual o Nets é o sexto, com 29 vitórias.

ANTHONY DAVIS

Protagonista da grande polêmica da NBA nas últimas semanas, Anthony Davis retornou às quadras na sexta. Recuperado de uma lesão no dedo da mão e reintegrado ao elenco do New Orleans Pelicans, ele se destacou no triunfo por 122 a 117 sobre o Minnesota Timberwolves, em casa.

Davis tornou público seu desejo de deixar o Pelicans, apesar de ter contrato até o fim da próxima temporada, mas ficará na franquia ao menos até o fim deste campeonato, já que não foi trocado na última janela, que se encerrou na quinta. Irritados com o jogador, alguns torcedores o vaiaram na sexta, mas o ala/pivô mostrou mais uma vez por que é um dos principais nomes da liga.

Davis comandou o triunfo do Pelicans com 32 pontos e nove rebotes, mesmo sem atuar ao longo de todo o último período. Jrue Holiday ainda contribuiu com 27 pontos e nove assistências. Pelo Timberwolves, destaque para os 32 pontos e oito rebotes de Karl-Anthony Towns.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Detrois Pistons 120 x 109 New York Knicks

Philadelphia 76ers 117 x 110 Denver Nuggets

Washington Wizards 119 x 106 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 106 x 125 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 107 x 122 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 107 x 117 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 122 x 117 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 102 x 96 Miami Heat

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

New York Knicks x Toronto Raptors

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Orlando Magic