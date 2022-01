Warriors batem Jazz sem Klay Thompson na NBA; Lakers perdem fora de casa

Sem contar com Klay Thompson, novamente machucado, o Golden State Warriors fez a lição de casa na noite deste domingo e derrotou o Utah Jazz, que vinha em ascensão, por um apertado placar de 94 a 92. Já o Miami Heat derrubou o Los Angeles Lakers e o Brooklyn Nets tropeçou fora de casa.

Em São Francisco, os Warriors não contaram com Thompson, com lesão no joelho, e tiveram Stephen Curry em noite pouco inspirada. Mesmo assim, o astro resolveu, com seus 13 pontos, seis assistências e quatro rebotes. Jordan Poole foi o cestinha da equipe, com 20 pontos, e Andrew Wiggins contribuiu com 14.

Pelo time visitante, Bojan Bogdanovic foi o maior pontuador do jogo, com 21, além de anotar oito rebotes. Rudy Gobert registrou um "double-double", de 12 pontos e 18 rebotes.

A vitória foi importante para o time de São Francisco por se tratar de confronto direto pelas primeiras posições da Conferência Oeste. Os Warriors estão em segundo lugar, atrás apenas do Phoenix Suns, com 34 vitórias e 13 derrotas. O Jazz aparece em quarto, com 30 triunfos e 17 revezes.

Terceiro colocado do Oeste, o Memphis Grizzlies tropeçou em sua tentativa de se aproximar dos líderes. Fora de casa, foi batido pelo quinto da tabela, o Dallas Mavericks, por 104 a 91. Luka Doncic, como de costume, foi o grande nome do jogo. Cestinha do jogo, ele quase obteve um "triple-double", com seus 37 pontos, 11 rebotes e nove assistências.

Pelos Grizzlies, Ja Morant foi o autor de 35 pontos, 13 rebotes e seis assistências. Mesmo assim, não evitou a 17ª derrota da sua equipe na temporada - soma 32 triunfos. Já os Mavericks exibem um retrospecto de 27 vitórias e 20 revezes.

Pela Conferência Leste, os líderes deixaram a quadra com sentimentos opostos. Líder, o Miami Heat superou o Los Angeles Lakers por 113 a 107, em casa. LeBron James fez a sua parte, sendo o cestinha do jogo e até marcando um "double-double" (33 pontos e 11 rebotes). Mas os Lakers não conseguiram parar o bom jogo coletivo do Heat, com Jimmy Butler (20), Duncan Robinson (25) e o reserva Caleb Martin (15).

Enquanto os Lakers ficaram ainda mais distantes da briga pela liderança no Oeste, com 23 vitórias e 24 derrotas, o Heat sustentou a ponta no Leste, com 30 triunfos e 17 revezes. Em segundo lugar está o Brooklyn Nets, superado pelo Minnesota Timberwolves por 136 a 125 também na noite passada.

Kyrie Irving até tentou, com seus 30 pontos, mas não conseguiu parar o bom ritmo dos Timberwolves. O trio formado por Anthony Edwards (25 pontos), D'Angelo Russell (23 pontos e 10 assistências) e Karl-Anthony Towns (23) comandou o 23º triunfo da equipe na temporada - tem o mesmo número de derrotas e está em 7º lugar no Oeste. Os Nets são vice-líderes do Leste, com 29 triunfos e 17 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New York Knicks 110 x 102 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 87 x 116 Boston Celtics

Toronto Raptors 105 x Portland Trail Blazers

Orlando Magic 114 x 95 Chicago Bulls

Miami Heat 113 x 107 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 109 x 115 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 91 x 113 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 104 x 91 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 136 x 125 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 117 x 111 Detroit Pistons

Golden State Warriors 94 x 92 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Utah Jazz