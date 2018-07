Warriors batem Mavericks e chegam a 12 vitórias consecutivas

O Golden State Warriors não para de vencer na temporada 2014/2015 da NBA. Pela rodada de sábado, o time de Oakland conquistou a 12ª vitória consecutiva ao superar o Dallas Mavericks por 123 a 110, fora de casa, ficando ainda mais próximo de assegurar a melhor campanha da temporada regular.

Líder disparado da Conferência Oeste, o Warriors acumula 63 vitórias e 13 derrotas, só precisando de mais um triunfo para terminar a temporada regular à frente de todos os demais concorrentes da liga, o que não consegue desde 1976 - o Atlanta Hawks, melhor equipe do Leste, é quem está mais próximo, com 57 triunfos em 76 jogos.

Na noite de sábado, Klay Thompson anotou 21 pontos pelo Warriors, enquanto Andre Iguodala e Maurice Speights fizeram 18 pontos cada. Stephen Curry teve atuação discreta, com 11 pontos, e Harrison Barnes acumulou 13 pontos e dez rebotes. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa somou dez pontos, um rebotes e três assistências, além de ter cometido duas faltas nos 21 minutos em que permaneceu em quadra.

O alemão Dirk Nowitzki marcou 18 pontos e Tyson Chandler anotou dez e obteve 13 rebotes pelo Mavericks, que sofreu a sexta derrota nos últimos oito jogos. Mesmo assim, o time de Dallas está próximo de assegurar a sua vaga nos playoffs e ocupa o sétimo lugar no Oeste com 46 vitórias em 77 partidas.

Já o Atlanta Hawks igualou o seu recorde de triunfos em uma temporada - 57 -, alcançados nos campeonatos de 1986/87 e 1993/94, ao massacrar o Brooklyn Nets por 131 a 99, em casa, na noite de sábado. O dominicano Al Horford e DeMarre Carroll brilharam na partida, com cada um anotando 20 pontos para o melhor time da Conferência Leste.

Após três dias de descanso, o Hawks conquistou uma fácil vitória, num duelo em que nunca esteve atrás no placar. O time, porém, perdeu Paul Millsap, com uma lesão no ombro direito, após se chocar com Earl Clark, quando faltavam menos de dois minutos para o final do primeiro tempo.

Bojan Bogdanovic anotou 19 pontos para o Nets, que vinha embalado por uma sequência de seis vitórias. Batido, o time ocupa a sétima colocação na Conferência Leste, com 35 triunfos em 75 partidas.

A equipe que vem logo atrás do Nets, em oitavo lugar, mudou na rodada de sábado. O Boston Celtics assumiu o posto ao derrotar o Toronto Raptors por 117 a 116, também se aproveitando da derrota do Miami Heat para o Detroit Pistons por 99 a 98. Assim, agora o Celtics é o oitavo, com 35 vitórias em 77 jogos, enquanto o Heat caiu para o nono lugar, com 34 triunfos em 76 partidas.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets 92 x 91 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 131 x 99 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 99 x 98 Miami Heat

Toronto Raptors 116 x 117 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 83 x 92 Washington Wizards

Dallas Mavericks 110 x 123 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 90 x 97 Orlando Magic

Denver Nuggets 92 x 107 Los Angeles Clippers

Phoenix Sun 87 x 85 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 99 x 90 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Indiana Pacers x Miami Heat

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers