Warriors batem Rockets e vencem 42º jogo seguido em casa

O Golden State Warriors manteve a sua rotina de vitórias e ampliou a melhor campanha da temporada 2015/2016 da NBA, agora com 47 triunfos em 51 jogos, ao superar, pela rodada de terça-feira, o Houston Rockets por 123 a 110, em casa, com mais uma ótima atuação de Stephen Curry, que terminou o duelo com 35 pontos, nove assistências e seis rebotes.

Os Warriors iniciaram o último quarto do duelo empatado em 93 a 93, mas contaram com duas cestas de três consecutivas, de Andre Iguodala e Harrison Barnes, para assumirem de vez as rédeas do confronto.

Andrew Bogut somou 13 pontos e 11 rebotes, além de ter dado seis tocos pelos Warriors. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa acumulou quatro pontos e dois rebotes nos 13 minutos em que permaneceu em quadra.

Essa foi a 42ª vitória seguida dos Warriors como mandante pela temporada regular da NBA, sendo 24 neste campeonato. Com isso, o time está a dois triunfos de igualar o recorde de 44 vitórias consecutivas do Chicago Bulls, registrada entre 30 de março de 1995 e 4 de abril de 1996.

James Harden terminou o duelo com 37 pontos, cinco assistências e cinco rebotes para os Rockets, que sofreram a oitava derrota consecutiva para os Warriors. O time de Houston é o oitavo colocado da Conferência Oeste.

No primeiro jogo sob o comando do treinador Kurt Rambis, o New York Knicks caiu em casa para o Washington Wizards, que venceu por 111 a 108. John Wall liderou o time da capital dos Estados Unidos, tendo somado 28 pontos e 17 assistências, além de ter acertado quatro tiros livres nos últimos 6s6 do duelo. Depois, Langston Galloway errou um arremesso de três no estouro do cronômetro, na tentativa de levar o duelo para a prorrogação.

Bradley Beal também se destacou pelos Wizards com 26 pontos. Já o brasileiro Nenê Hilário anotou quatro pontos e obteve dois rebotes nos 16 minutos em que jogou na noite de terça pelo time de Washington, o décimo colocado do Oeste.

Carmelo Anthony acumulou 33 pontos e 13 rebotes, enquanto o novato Kristaps Porzingis marcou 20 pontos pelos Knicks que sofreram a sexta derrota seguida, no seu primeiro encontro após a saída do técnico Derek Fisher, na última segunda-feira. O time de Nova York perdeu dez dos últimos 11 duelos e está apenas em 12º lugar na Conferência Leste.

O Utah Jazz conseguiu a sétima vitória consecutiva na temporada ao derrotar o Dallas Mavericks por 121 a 119, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação, praticamente no estouro do cronômetro, com uma cesta convertida por Gordon Hayward.

O Jazz havia perdido as dez partidas anteriores para os Mavericks em Dallas, tendo encerrado um jejum que vinha desde 9 de janeiro de 2010. Rodney Hood marcou 29 pontos, Hayward fez 20 e o brasileiro Raulzinho totalizou oito pontos e duas assistências nos 18 minutos que jogou pelo sétimo colocado do Oeste, logo atrás dos Mavericks. Chandler Parson anotou 24 pontos pelo time de Dallas.

Já o San Antonio Spurs derrotou, em casa, o Miami Heat por 119 a 101, com 28 pontos de LaMarcus Aldridge e 23 de Kawhi Leonard para os vice-líderes do Oeste. Dwyane Wade somou 20 pontos pelo Heat, o quinto colocado do Leste. Esta foi a sexta vitória seguida do Spurs sobre o Heat desde a final de 2014 da NBA.

No outro jogo da rodada de terça-feira, o Milwaukee Bucks superou o Boston Celtics por 112 a 111, em casa.

